經濟日報推陽光行動專題 獲主管機關正面回應

掃除金融歧視，金管會昨（18）日宣布兩項新措施，一是開放銀行將財力評估模型，列為授信評估收入方式，不用只看薪資，二是去高齡標籤化，65歲以上民眾投保投資型保單或有解約金的保單，須錄音錄影規定，將改採差異化作法。

經濟日報今年9月推出陽光行動專題：「小心金融歧視」，呼籲掃除各種隱性的金融歧視，獲得主管機關正面回應。昨天金管會召開銀行總經理會議，會中提到金管會已同意DBR22倍（無擔保債務不能超過平均月收入22倍）財力評估模型控管及驗證機制，鼓勵銀行在兼顧風險控管下，持續辦理金融創新，擴大信用融資服務客群。

DBR22倍規定讓沒有收入來源證明的人，無法跟銀行借到錢，無形中變成推動金融反歧視的障礙。

在去高齡標籤化部分，金管會今天也預告保險業招攬及核保理賠辦法修正案，針對65歲以上投保投資型保單或有解約金的保單，須錄音錄影規定，改採差異化作法，避免只用年齡一刀切。

未來保險公司若能參酌客戶的認知或心智功能、健康狀況、教育程度等特性，或其他客觀事實，訂定客戶是否具脆弱性或欠缺辨識不利投保權益評估等，並報金管會備查，就可以不用一律錄音錄影。

此外，金管會日前提給立委的「針對保險業對身心障礙者、高齡者及跨性別者等族群投保是否有不公平對待情形」報告中也指出，為強化對身心障礙者、高齡者及跨性別者等族群的保險保障，金管會未來將透過金融檢查及日常監理，查處業者對這些族群是否有不公平對待行為。