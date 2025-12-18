金管會2026年金檢重點出爐！防制洗錢列重點之一

金管會18日公布2026年金融檢查重點，以防制詐騙、防制洗錢、金融消費者權益保戶及資通安全韌性等四大議題，金管會檢查局副局長尚光琪指出，與今年度金檢相比，新增防制洗錢列為檢查重點，虛擬資產業者（VASP）則有洗錢防制登記制的9家業者需審查，並取消不動產授信和公司治理兩項主題，主因為查核後發現金融業已顯著改善。

尚光琪表示，參考國內外政經情勢和外界關注議題，並考量金管會今年金檢及改進狀況，共列出113項明年的金檢重點，主要為四大議題，一是防制詐騙，將針對國銀和信用合作社，加強對異常帳戶或異常交易的認定、審查機制，以及通報和控管作業，以及對VASP業者強化對疑似涉及詐騙的異常帳號和交易、客戶身份確認與審查等進行檢查。

二是防制洗錢，尚光琪說，2026年新增防制洗錢的主因在於防制洗錢與防制詐騙相關，但防洗錢並不等同於防詐，其不法所得來源多元，且相關FinTech評鑑也會關注洗錢防制議題，因此納入明年度的檢查重點；VASP業者方面，主要依據現行納管第三階段的洗錢防制登記制規定檢查9家已完成登記的業者，經實地檢查後，再依風險管理結果決定檢查頻率和對象。

三是金融消費者權益保護，主要針對國銀、證券商和保險公司在銷售商品過程中，是否存在不當搭售行為，如勸誘客戶買房貸壽險，或以擴張信用的方式投資金融商品等，另對國銀亦會加強查核房貸和購屋貸款措施的執行狀況，VASP業者的部分則是將客戶保管資產需與業者自有資產分離並獨立列帳，列為金檢重點。

四是資通安全韌性，主要檢查重點是資訊安全管理制度、資訊安全人力等，另因應金融機構加速雲端技術應用，將查核資安控管和雲端備份機制等。

此外，2026年較今年減少的金檢項目包含不動產授信和公司治理，尚光琪指出，主因是實地檢查發現，金融業者在這兩方面已有明顯改善，因此從關注議題中移除。