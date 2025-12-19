綠色證券資訊平台 增添新服務

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心／提供
櫃買中心／提供

為協助上市櫃公司邁向永續轉型，並深入瞭解「綠色證券認證制度」，綠色證券資訊平台（網址：https://eco-fin.tpex.org.tw）已於今年推出2.0版，新增「綠色證券認證專區」，該專區包含制度及永續經濟活動分類標準介紹、審核流程、宣導影片、常見問答及範例等，如有相關疑義亦可透過平台提問。

櫃買中心亦持續鼓勵並協助公司公開揭露其永續經濟活動所帶來之營收表現成果，進一步取得綠色證券認證，以提升公司在資本市場的曝光度，吸引金融機構及投資人關注，有助於公司資金募集，持續推動永續發展。此外，獲得綠色證券認證已列入2026年度ESG評鑑加分項，亦可作為金融機構授信評估的參考，具多重優勢，綜效可期。

平台 活動 櫃買中心

