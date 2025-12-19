綠色證券認證 明年底上路

「綠色證券」認證制度的推動，標誌著我國資本市場致力於朝向永續發展的重要里程碑；不僅符合國際供應鏈的趨勢，更向全球展現臺灣資本市場在永續發展議題上的前瞻性與競爭力。

面對全球「2050淨零排放」的發展趨勢，金管會於2024年10月提出「綠色及轉型金融行動方案」，規劃引導資金支持企業淨零轉型，俾使國內企業在邁向此一目標之際，能得到充沛投、融資挹注。

配合金管會的指導方針，由證券櫃檯買賣中心發起，並結合臺灣證券交易所共同推動之「綠色證券」研究，目前已完成政策規劃及宣導作業，將依據金管會規劃時程於明年年底前辦理國內首次的「綠色證券」認證。該政策推動標誌著我國資本市場致力於朝向永續發展的重要里程碑。

「綠色證券」認證制度，係依據世界交易所聯合會（WFE）於2023年發布「綠色股權原則（Green Equity Principles）」，實務上亦借鏡目前國際上推動相關制度著力最深的交易所（英國倫敦證交所、那斯達克北歐證交所）的成功經驗，並考量我國國情及產業實際情況，綜合規劃相關內容。

國際趨勢：從歐美到亞洲的綠色競賽

面對全球「2050淨零排放」的目標，資本市場的角色已從被動支持轉為主動引導。國際上已有眾多先行者，例如英國倫敦證交所（LSE）早在2019年推出「綠色經濟標誌（Green Economy Mark）」，那斯達克（Nasdaq）亦於2021年在北歐市場推出「綠色認證（Green Designations）」 。這股浪潮近期更席捲至其他地區，巴西證券交易所於2024年啟動「綠色股票（AÇÕES VERDES）」，瑞士證券交易所(SIX)亦於同年推出氣候股權標章( SIX 1.5°C Climate Equity Flag)。

在亞洲，綠色證券的競賽也已展開。我國於2025年4月正式發布綠色證券認證制度和方法論，隨後菲律賓證交所於2025年9月推出「綠色股權標籤（Green Equity Label）」，印尼證交所亦積極研議相關制度。我國所推動的「綠色證券」認證，不僅符合國際供應鏈的趨勢，更向全球展現臺灣資本市場在永續發展議題上的前瞻性與競爭力。

綠色收入的認定及綠色標章分級

「綠色證券」的認證，採用WFE的標準，以公司營業收入中歸屬於「綠色收入」占合併報表(若無須編製合併報表者，則採個別報表)總營收需達50%以上，且來自化石燃料之營業收入不得超過一定比率，始具備獲頒「綠色證券」認證之資格。所謂「綠色收入」是指符合下列四類規範之一的營收：

我國「永續經濟活動認定參考指引」：政府已發布「永續經濟活動認定參考指引」，鼓勵企業揭露其所從事之經濟活動是否符合永續。公司營收若適用並符合該指引規範的「一般經濟活動」或「支持型經濟活動」，則認定為綠色收入。

歐盟分類規則（EU Taxonomy）：歐盟分類規則為國際間發展最完整之標準；若有符合歐盟分類規則之經濟活動所產生之營業收入，可認定為綠色收入。

出售綠色標章產品所產生營收：企業之產品或服務，若取得「永續經濟活動認定參考指引」中提及的任一綠色標章（如環保標章、省水標章等），對環境有實質貢獻，可認定為綠色收入。

取得「綠色工廠標章」或「清潔生產評估系統認證」之廠區所產生之營收：對環境具實質貢獻，因此該廠區所產生之營收亦屬綠色收入。

我國「綠色證券」認證頒授之標章分為2級，「一級綠色證券標章」係對齊國際標準，表彰深耕綠色的企業典範，「二級綠色證券標章」係以國內標準為主，象徵鼓勵轉型積極轉型的實踐者。

預期效益：創造企業優勢，驅動淨零轉型

「綠色證券」認證制度，預期將創造企業成長與社會永續的雙贏局面：

表彰實質貢獻，優化企業募資優勢：企業獲頒標章，能向利害關係人明確展現轉型實績，提升信任度。進一步有機會引導市場資金投資綠色證券企業，例如透過發展綠色收入主題指數(可參考國外FTSE Green Revenues Index Series等)，有助於企業降低募資成本、吸引長期投資，提升資產配置效率。

引導資金流向，接軌國際永續標準：「綠色證券」將發揮關鍵的示範效應，深化資訊揭露的透明度。將資金導向具備「減碳效益」的再生能源與循環經濟等領域，推動產業結構的綠色升級，將「2050淨零排放」落實為可衡量行動成果。

賦能金融體系，落實責任投融資決策：綠色證券作為永續經濟活動指引具體延伸，鼓勵金融機構針對標示「綠色」、「ESG」或「永續」之投融資商品，以此作為其投融資評估與決策基準。不僅有助金融機構優化商品設計，更能作為與企業進行「議合」（Engagement）具體依據 ，確保資金能支持具完善轉型計畫企業，落實金融業協助產業轉型核心價值 。（作者是國立臺北大學金融與合作經營學系副教授）