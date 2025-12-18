新青安2.0維持三大支柱？ 國庫署：非財政部立場、續辦檢討作業進行中

新版「青年安心成家購屋優惠貸款」（新青安）將於明年7月底到期，外界關注新青安續辦檢討情形。財政部國庫署18日發布新聞稿表示，新青安貸款續辦檢討作業尚在進行中，對於貸款年限、寬限期、額度上限、利息補貼及申貸資格等皆須通盤研議，並無媒體所稱「新青安2.0」及「三大支柱」維持不變等，媒體報導內容非財政部立場。

財政部18日發布新聞稿表示，有關新青安屆期之續辦檢討情形，行政院卓院長指示設定更周延條件及監管方式，就青年居住正義給予不同考量，財政部依院長指示，整體評估房市供需、金融市場、民眾需求、新青安貸款成效、政府收支財源運用及公股銀行資金成本等面向，與相關部會共同研議，滾動檢討政策方向，以協助房市及金融穩健發展。

財政部也說明，新青安貸款續辦檢討作業尚在進行中，對於貸款年限、寬限期、額度上限、利息補貼及申貸資格等條件皆須通盤研議，並無報載所稱「新青安2.0」及「三大支柱」維持不變等情況，媒體報導內容非財政部立場；另外，報載以「財政部長認了央行打太兇」為標題之報導，亦非莊部長發言說明，報導內容引述網友對中央銀行（下稱央行）政策及房市現況之意見，標題與事實不合，為避免造成不當預期或聯想，特予澄清。

財政部進一步說明，青安貸款是健全房市政策之一環，政策美意在支持無自有住宅民眾購屋自住安居，自2010年起推出以來，均視當時房市狀況及民眾需求，滾動檢討續辦作業及貸款條件，陳報行政院同意延長續辦。

財政部將持續督導公股銀行遵依行政院支持購屋自住原則、央行不動產信用管制、金融監督管理委員會及銀行公會授信原則規範等規定，妥適辦理不動產及房貸相關業務，強化建築貸款管控措施，避免資金流供建商囤地、養地，並持續督導公股銀行妥善調配資金，優先承辦「首購」、「自住」、「已承諾」之房貸，確保銀行信用資源用於民眾購屋自住，落實支持無自有住宅者安心成家，以利整體房市穩健發展，穩定金融市場秩序。