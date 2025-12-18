快訊

全體在野立委明立院議場前開記者會 宣布提案「彈劾賴總統」

獨／疑助「鮑魚達人」鍾文智潛逃…北市信義分局等地遭搜索 15官警被約談

家電壞了先別丟…LG舊冷氣「竟藏著黃金」 他成功挖寶脫手賺萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

誤凍客戶帳戶 金管會要求建立快速處理機制必須「做到兩件事」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
誤凍客戶帳戶，金管會要求建立快速處理機制必須作到兩件事。圖／本報資料照片
誤凍客戶帳戶，金管會要求建立快速處理機制必須作到兩件事。圖／本報資料照片

金管會18日召開「本國銀行總經理第60次業務聯繫會議」，由銀行局長童政彰親自主持，會中並特別要求銀行對於帳戶凍結或誤判情形，要求建立快速申訴處理機制，包含緊急申訴窗口、專人協助機制等，以求第一時間解決問題，而倘若並非誤判，反而發現申訴案件疑似有詐團隱身其間，企圖干擾銀行阻詐，金管會也指示銀行應立即通報警方，強化跨機關聯防。

銀行局在此次的總經理會議，也特別邀請北富銀分享面對非理性客戶的客訴處理實務經驗。金管會表示，除已明確要求銀行業不宜以公平待客原則作為要求員工提供不合理服務的理由外，銀行就員工面對處理非理性客戶申訴問題，應建立適當的應對機制，落實對員工執行職務的安全保障，建構友善、安全職場環境，提供員工面對非理性客戶的必要保護協處措施。

金管會也指出，今年9月已同意銀行公會所報DBR22倍財力評估模型控管及驗證機制，以及授信風險控管措施，此次也鼓勵各銀行在兼顧風險控管下，持續辦理金融業務創新，以擴大信用融資服務客群，更落實普惠金融。

金管會除了在今日會中鼓勵銀行完善模型驗證，避免誤攔合法交易之外，鑑於防詐與防制洗錢常彼此相關、相互緊扣，詐騙資金常透過洗錢管道隱匿，因此也特別要求各銀行配置適當資源及人力，用以有效執行交易監控及STR申報、針對STR舉辦教育訓練，宣導STR之重要性、申報注意事項、分析公司過去STR案件類型等，以提升第一線同仁對疑似洗錢交易表徵的警覺，並防止同仁為留住客戶而未能善盡審查的利益衝突，以強化防詐與防制洗錢成效。

金管會 洗錢 金融業

延伸閱讀

壽險匯率會計調整受關注 金管會強調審慎評估、強化資本韌性

券商負責人座談 回響大

壽險匯率會計制改革 定調…金管會揭示四大監理目標

獨／保險局19日召壽險高層開會 匯率會計改制四重點曝光

相關新聞

行員運送387.5萬元現金遭竊 這家銀行被金管會開罰600萬

金管會今日宣布，對合作金庫台大分行行員在台大醫院外收過程中的款項遭竊所涉缺失，裁罰600萬元。金管會指出，合庫自從此案之...

台大醫院分行行員外收款遭竊387.5萬 合庫銀行挨罰…三點聲明回應

對於金管會為台大醫院分行行員外收款遭竊387.5萬而開罰合庫600萬元，合庫銀行今日提出三點聲明如下：

新台幣升1分 收31.516元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.516元，升1分，成交金額13.18億美元

新青安2.0維持三大支柱？ 國庫署：非財政部立場、續辦檢討作業進行中

新版「青年安心成家購屋優惠貸款」（新青安）將於明年7月底到期，外界關注新青安續辦檢討情形。財政部國庫署18日發布新聞稿表...

誤凍客戶帳戶 金管會要求建立快速處理機制必須「做到兩件事」

金管會18日召開「本國銀行總經理第60次業務聯繫會議」，由銀行局長童政彰親自主持，會中並特別要求銀行對於帳戶凍結或誤判情...

央行拍板「維持選擇性信用管制」 專家：兩大族群明年依舊難借錢

美國聯準會（Fed）上周公布利率決策，宣布降息一碼，已是今年來連續第三度降息，將聯邦資金利率下調至3.5%至3.75%的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。