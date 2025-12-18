誤凍客戶帳戶 金管會要求建立快速處理機制必須「做到兩件事」

金管會18日召開「本國銀行總經理第60次業務聯繫會議」，由銀行局長童政彰親自主持，會中並特別要求銀行對於帳戶凍結或誤判情形，要求建立快速申訴處理機制，包含緊急申訴窗口、專人協助機制等，以求第一時間解決問題，而倘若並非誤判，反而發現申訴案件疑似有詐團隱身其間，企圖干擾銀行阻詐，金管會也指示銀行應立即通報警方，強化跨機關聯防。

銀行局在此次的總經理會議，也特別邀請北富銀分享面對非理性客戶的客訴處理實務經驗。金管會表示，除已明確要求銀行業不宜以公平待客原則作為要求員工提供不合理服務的理由外，銀行就員工面對處理非理性客戶申訴問題，應建立適當的應對機制，落實對員工執行職務的安全保障，建構友善、安全職場環境，提供員工面對非理性客戶的必要保護協處措施。

金管會也指出，今年9月已同意銀行公會所報DBR22倍財力評估模型控管及驗證機制，以及授信風險控管措施，此次也鼓勵各銀行在兼顧風險控管下，持續辦理金融業務創新，以擴大信用融資服務客群，更落實普惠金融。

金管會除了在今日會中鼓勵銀行完善模型驗證，避免誤攔合法交易之外，鑑於防詐與防制洗錢常彼此相關、相互緊扣，詐騙資金常透過洗錢管道隱匿，因此也特別要求各銀行配置適當資源及人力，用以有效執行交易監控及STR申報、針對STR舉辦教育訓練，宣導STR之重要性、申報注意事項、分析公司過去STR案件類型等，以提升第一線同仁對疑似洗錢交易表徵的警覺，並防止同仁為留住客戶而未能善盡審查的利益衝突，以強化防詐與防制洗錢成效。