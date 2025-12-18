快訊

恐嚇「我只要錢」！男縱火搶郵局一毛未得 判7年還得吞320萬帳單

東部海域規模5.1地震「花蓮發布國家級警報」 未來3天恐有規模5餘震

亞利桑那廠白忙一場？張忠謀早看穿 外媒揭「台積電無法複製」關鍵

出口商拋匯拉抬 新台幣終止連3貶收31.516元

中央社／ 台北18日電
新台幣兌美元盤中最低觸及31.595元，出口商持續拋匯，匯價尾盤由貶轉升，收盤收在31.516元，升1分，終結連3貶。本報資料照片
新台幣兌美元盤中最低觸及31.595元，出口商持續拋匯，匯價尾盤由貶轉升，收盤收在31.516元，升1分，終結連3貶。本報資料照片

市場對人工智慧（AI）資金投入存有疑慮，美股主要指數收黑，台股今天震盪收跌，新台幣兌美元盤中最低觸及31.595元，出口商持續拋匯，匯價尾盤由貶轉升，收盤收在31.516元，升1分，終結連3貶。

市場對AI相關資金投入的疑慮揮之不去，拖累科技股表現，美股主要指數下跌。台股今天開低震盪，盤中一度翻紅，終場下跌56.64點，收27468.53點。三大法人合計賣超新台幣162.63億元，其中，外資及陸資賣超270.05億元。

新台幣兌美元今天開盤價為31.55元，貶2.4分，外資賣超台股並匯出，使匯價走貶，盤中最低至31.595元；午後出口商拋匯，新台幣貶幅縮小，尾盤由貶轉升，最終收在31.516元，台北及元太外匯市場總成交金額為19.705億美元。

外匯交易員表示，今天外資在台股仍維持較大賣超，新台幣匯價一度逼近31.6元，不過出口商看準匯價進場拋匯，帶來一定支撐。他認為，央行不希望新台幣貶值過快，匯價大致在31.5元附近震盪。

外匯交易員指出，部分出口商因年底實質需求浮現，新台幣貶破31.5元時，有較高出手意願；本週台股表現偏弱，拖累新台幣走勢，後續仍須觀察台股與外資動向。

根據央行統計，美元指數今天下跌0.2%，主要亞幣升貶互見，新加坡幣漲0.12%、人民幣升0.06%、新台幣小升0.03%；日圓跌0.27%、韓元小跌0.03%。

新台幣 外匯市場 台股 匯價 出口商 三大法人

延伸閱讀

別等漲高才後悔！00991A掛牌 成交量近27萬張再創主動式ETF記錄！

百億主動式 ETF 00991A 12月18日掛牌 股價逆勢走揚

出口創高撐經濟 法人：以市值型 ETF 因應台股震盪

AI 需求展望續強 法人唱旺12檔台股供應鏈

相關新聞

行員運送387.5萬元現金遭竊 這家銀行被金管會開罰600萬

金管會今日宣布，對合作金庫台大分行行員在台大醫院外收過程中的款項遭竊所涉缺失，裁罰600萬元。金管會指出，合庫自從此案之...

台大醫院分行行員外收款遭竊387.5萬 合庫銀行挨罰…三點聲明回應

對於金管會為台大醫院分行行員外收款遭竊387.5萬而開罰合庫600萬元，合庫銀行今日提出三點聲明如下：

外資大砍台股 市場關心AI發展會泡沫化？楊金龍曝找宏碁董座演講

AI發展是否存在泡沫化疑慮，持續引發關注。央行總裁楊金龍今天透露，央行日前邀請宏碁董事長陳俊聖演講，也是為了探討AI是否...

出口商拋匯拉抬 新台幣終止連3貶收31.516元

市場對人工智慧（AI）資金投入存有疑慮，美股主要指數收黑，台股今天震盪收跌，新台幣兌美元盤中最低觸及31.595元，出口...

央行不動如山 賴正鎰：不動產要過冷吱吱的年

央行18日召開理監事會議，決定續凍利率，維持現況，也沒有對房地產相關貸款再做出新一波的動作。全國商總榮譽理事長、鄉林集團...

分析央行按兵不動兩大關鍵 專家：眼下最大難題恐是「它」

房市近期受政策因素，買氣急速下滑，產業不斷向政府疾呼應鬆綁信用管控。不過，中央銀行18日舉行2025年第4季理監事會議，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。