出口商拋匯拉抬 新台幣終止連3貶收31.516元

市場對人工智慧（AI）資金投入存有疑慮，美股主要指數收黑，台股今天震盪收跌，新台幣兌美元盤中最低觸及31.595元，出口商持續拋匯，匯價尾盤由貶轉升，收盤收在31.516元，升1分，終結連3貶。

市場對AI相關資金投入的疑慮揮之不去，拖累科技股表現，美股主要指數下跌。台股今天開低震盪，盤中一度翻紅，終場下跌56.64點，收27468.53點。三大法人合計賣超新台幣162.63億元，其中，外資及陸資賣超270.05億元。

新台幣兌美元今天開盤價為31.55元，貶2.4分，外資賣超台股並匯出，使匯價走貶，盤中最低至31.595元；午後出口商拋匯，新台幣貶幅縮小，尾盤由貶轉升，最終收在31.516元，台北及元太外匯市場總成交金額為19.705億美元。

外匯交易員表示，今天外資在台股仍維持較大賣超，新台幣匯價一度逼近31.6元，不過出口商看準匯價進場拋匯，帶來一定支撐。他認為，央行不希望新台幣貶值過快，匯價大致在31.5元附近震盪。

外匯交易員指出，部分出口商因年底實質需求浮現，新台幣貶破31.5元時，有較高出手意願；本週台股表現偏弱，拖累新台幣走勢，後續仍須觀察台股與外資動向。

根據央行統計，美元指數今天下跌0.2%，主要亞幣升貶互見，新加坡幣漲0.12%、人民幣升0.06%、新台幣小升0.03%；日圓跌0.27%、韓元小跌0.03%。