行員赴台大醫院收款遭竊 合庫：已訂具體改善措施落實執行相關內控

合庫銀行台大分行行員於臺大醫院外收過程中款項遭竊，金管會對此裁罰，合庫銀行強調營運及財務無重大影響，客戶權益亦不受影響。

合庫提出三點聲明如下：

一、5月29日合庫銀行台大分行行員辦理臺大醫院院區內收受款項過程中，遭不明人士竊取，損失金額387餘萬元，案發當下即向警察機關報案並完成筆錄，同時依規通報主管機關。

二、本案對合庫銀行營運及財務無重大影響，客戶權益亦不受影響。

三、合庫銀行對於主管機關之裁罰，深切檢討並已訂定具體改善措施，落實執行相關內部控制，杜絕情事再度發生。