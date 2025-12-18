央行拍板「維持選擇性信用管制」 專家：兩大族群明年依舊難借錢

美國聯準會（Fed）上周公布利率決策，宣布降息一碼，已是今年來連續第三度降息，將聯邦資金利率下調至3.5%至3.75%的區間。而國內央行也於18日下午召開第4季理監事會議，市場關注利率政策走向以及選擇性信用管制是否調整。最後結果出爐，央行的利率決策「按兵不動」，維持利率不變，同時維持現行選擇性信用管制，明年起將回歸由各銀行自行內部控管不動產貸款總量。

不過，央行也強調，銀行仍須按月向央行申報相關資料，並持續透過專案金檢掌握實際放款情形，同時督促銀行落實既有選擇性信用管制措施，顯示政策方向並非全面鬆手，而是由「硬性總量限制」轉為「精準控管與用途引導」。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，觀察國內前10月建物買賣移轉棟數已較去年同期減少27.9%，房市量能已出現明顯降溫，顯示央行實施的房市緊縮政策，在降低房市熱度上已有初步成效，加上不動產貸款餘額年增率持續收斂，不動產貸款集中度也有下降趨勢，而在9月新青安鬆綁後，房市交易主力以首購、自住為主，符合央行支持自住族群的政策期待。

陳金萍指出，雖然本次未進一步加碼管制，但央行談話明確釋出「政策尚未到可鬆綁階段」的訊號，因此，投資或多屋族，兩大族群資金成本與貸款條件仍將受限，市場仍以自住買盤為主要支撐力道。

展望後市，陳金萍認為，在第七波選擇性信用管制之下，自住客的房貸緊縮有持續緩解的可能，在政策穩定預期下，接下來房市回歸供需基本面。