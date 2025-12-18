快訊

全體在野立委明立院議場前開記者會 宣布提案「彈劾賴總統」

獨／疑助「鮑魚達人」鍾文智潛逃…北市信義分局等地遭搜索 15官警被約談

家電壞了先別丟…LG舊冷氣「竟藏著黃金」 他成功挖寶脫手賺萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

房市管制沒鬆綁…建商公會：業界開發動能趨緩 對內需是負面影響

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

央行18日召開第4季理監事會議，維持政策利率與存款準備率不變，第七波信用管制措施也維持不變。建商公會指出，今年建築業界趨於保守，推案下滑，對促進土地利用、帶動內需都是負面影響。

政策壓力下，房市近一年買氣急速下滑，產業不斷向政府疾呼應鬆綁信用管控。中華民國不動產建築開發公會全聯會理事長楊玉全表示，第七波央行選擇性信用管制實施一年多以來，除首購、換屋族受波及外，六都交易量⼤幅下滑，皆有四成以上減幅，2025年11月個人房地合一稅收41.42億元，寫下近9個月以來新低，累計前11月個人房地合一稅收474.3億元，則是年減23%，推估全年房地合一稅至少年減100億元以上，影響長照財源穩定性。

楊玉全表示，去年第3季建照量核發達46,621⼾，⽽與今年第3季相比下滑73%，顯⽰建築開發動能趨緩，市場轉趨保守，對促進土地利用、帶動內需及就業機會，都是負面影響。

楊玉全表示，過去購置預售屋時，並無第七波選擇性信用管制，而房屋興建完成、交屋時，須適用非簽約當時所得預料的重大貸款條件改變，產生很大交易糾紛與民怨，且今年面臨歷年來最大交屋潮，而民眾貸款極度困難，甚至走入地下錢莊，希望央行還是要能體諒民眾疾苦。

楊玉全呼籲，央行苦民所苦，除明年起不動產貸款總量標回歸銀行內部控管外，重新檢討對民生、稅收、就業與經濟產生的後遺影響。

房地合一稅 央行 選擇性信用管制 建商 預售屋

延伸閱讀

股市熱絡效應 大陸個所稅收入兩位數增長

查到「很有肉」！房地合一這樣申報被鎖定 查稅手段超乎想像

相關新聞

行員運送387.5萬元現金遭竊 這家銀行被金管會開罰600萬

金管會今日宣布，對合作金庫台大分行行員在台大醫院外收過程中的款項遭竊所涉缺失，裁罰600萬元。金管會指出，合庫自從此案之...

台大醫院分行行員外收款遭竊387.5萬 合庫銀行挨罰…三點聲明回應

對於金管會為台大醫院分行行員外收款遭竊387.5萬而開罰合庫600萬元，合庫銀行今日提出三點聲明如下：

新台幣升1分 收31.516元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.516元，升1分，成交金額13.18億美元

新青安2.0維持三大支柱？ 國庫署：非財政部立場、續辦檢討作業進行中

新版「青年安心成家購屋優惠貸款」（新青安）將於明年7月底到期，外界關注新青安續辦檢討情形。財政部國庫署18日發布新聞稿表...

誤凍客戶帳戶 金管會要求建立快速處理機制必須「做到兩件事」

金管會18日召開「本國銀行總經理第60次業務聯繫會議」，由銀行局長童政彰親自主持，會中並特別要求銀行對於帳戶凍結或誤判情...

央行拍板「維持選擇性信用管制」 專家：兩大族群明年依舊難借錢

美國聯準會（Fed）上周公布利率決策，宣布降息一碼，已是今年來連續第三度降息，將聯邦資金利率下調至3.5%至3.75%的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。