房市管制沒鬆綁…建商公會：業界開發動能趨緩 對內需是負面影響

央行18日召開第4季理監事會議，維持政策利率與存款準備率不變，第七波信用管制措施也維持不變。建商公會指出，今年建築業界趨於保守，推案下滑，對促進土地利用、帶動內需都是負面影響。

政策壓力下，房市近一年買氣急速下滑，產業不斷向政府疾呼應鬆綁信用管控。中華民國不動產建築開發公會全聯會理事長楊玉全表示，第七波央行選擇性信用管制實施一年多以來，除首購、換屋族受波及外，六都交易量⼤幅下滑，皆有四成以上減幅，2025年11月個人房地合一稅收41.42億元，寫下近9個月以來新低，累計前11月個人房地合一稅收474.3億元，則是年減23%，推估全年房地合一稅至少年減100億元以上，影響長照財源穩定性。

楊玉全表示，去年第3季建照量核發達46,621⼾，⽽與今年第3季相比下滑73%，顯⽰建築開發動能趨緩，市場轉趨保守，對促進土地利用、帶動內需及就業機會，都是負面影響。

楊玉全表示，過去購置預售屋時，並無第七波選擇性信用管制，而房屋興建完成、交屋時，須適用非簽約當時所得預料的重大貸款條件改變，產生很大交易糾紛與民怨，且今年面臨歷年來最大交屋潮，而民眾貸款極度困難，甚至走入地下錢莊，希望央行還是要能體諒民眾疾苦。

楊玉全呼籲，央行苦民所苦，除明年起不動產貸款總量標回歸銀行內部控管外，重新檢討對民生、稅收、就業與經濟產生的後遺影響。