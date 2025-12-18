台股震盪！券商11月獲利衰退逾28％ 今年累計仍創歷史次高

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公布，11月全體證券商稅後淨利95.55億元，較上月衰退37.63億元、約28.25％，主因11月台股震盪收跌，使自營獲利大幅衰退；累計1至11月全體證券商稅後淨利972.4億元，較去年同期成長28.58億元、約3.03％，且創下歷史第二高獲利金額，僅次於2021年同期的稅後淨利982.33億元，全體券商全年獲利將第三度突破千億大關。

11月份證券市場總成交值（含集中及櫃買市場）約14.108兆元，較上月增加4.08％，惟11月份複委託外國有價證券成交金額較上月減少，使證券商經紀手續費收入較上月衰退6.31億元、約4.2％；11月份自營之證券評價損失較多，使證券商自營業務淨利較上月衰退46.16億元、約98.03％；11月份證券商承銷業務淨利較上月成長17.43億元、約302.08％。

累計本年度1至11月證券商經紀手續費收入因證券市場總成交值減少而較去年同期衰退；本期自營之出售證券利益較少，使證券商自營業務淨利較去年同期衰退18.43億元、約7.51％；本期承銷業務淨利較去年同期成長13.46億元、約16.18％；另本期國際證券業務（OSU）自營證券評價利益較多，使證券商OSU淨利較去年同期成長30.43億元，致本期稅後淨利較去年同期成長。

