央行按兵不動！房市管制沒鬆綁 房仲：房市景氣將持續低空盤旋

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
中央銀行第4季理監事會於今日舉行，決議維持利率政策不變，同時延續現行針對房市選擇性信用管制措施，並未鬆綁。中信房屋研展室副理莊思敏表示，央行此次按兵不動早在意料之中，整體景氣預計將持續於低空盤旋，未來須待政策方向更趨明朗後，市場交易動能才有機會迎來較顯著的回升與突破。

莊思敏指出，主計總處預估今年經濟成長率可達7.37%，顯示台灣經濟景氣穩健，加上通膨展望溫和，央行其實並無急切調整利率的需求。

觀察房市數據也可以發現，雖然交易量因政策調控而有感降溫，但房價至今未見全面性的大幅下修，且截至今年 10 月，全體銀行不動產貸款集中度仍落在36.64%，略高於央行設定的36%目標值。

考量到近期股市熱絡，市場資金相對充沛，若此時貿然鬆綁信用管制，很有可能導致熱錢再度湧入房地產市場，使過去一年多來的調控成效前功盡棄，因此央行採取審慎保守的立場，實屬意料之中。

不過，值得注意的是，央行表示明年起不動產貸款總量將回歸銀行內部控管，僅需每月向央行報告相關資料，未來銀行資金調度應較有彈性，可望釋放更多放款動能，進而緩解目前房貸排隊的壓力，但其對市場帶來的實質影響，仍有待後續觀察。

莊思敏表示，此前央行已延長換屋族出售舊屋期限至18個月，但在實務操作上，部分銀行顧慮到行政追蹤成本與風險控管，審核標準仍趨嚴格，導致很多民眾「看得到吃不到」。

在信用管制方面，建議央行應優先針對自住與換屋等剛性需求建立更精準的配套機制，避免「一刀切」政策誤傷真正有購屋需求的民眾，讓調控措施在防範投機炒作的同時，亦能兼顧民生實況與居住權益。

央行 房市 景氣 經濟成長率 選擇性信用管制 房地產

