65歲以上保戶投保或理財 保險局：將免做錄音、錄影

目前保險公司對65歲以上客戶銷售投資型或具解約金的傳統型保單時，須額外辦理銷售過程錄音或錄影、承保前電訪等措施。金管會今日指出，將取消65歲以上客戶非得錄音錄影完成才能銷售的規定，讓保險公司另提保戶客戶權益方案並送金管會備查來取代，最快農曆年後，新規定將正式上路。

保險局指出，該修正案將可提升國人投保便利性、簡化保險業對高齡客戶、借款買保險及解舊約買新約案件應執行的關懷措施或作業流程、精進保險業作業效率，並兼顧保戶投保權益。

保險局已研議完成「保險業招攬及核保理賠辦法」第6條、第7條修正草案，今日依法辦理預告。這次的修正重點，包括六大鬆綁措施，以及配合海外旅遊不便險通報機制的文字修正，包括：

一、新增保險公司得自訂客戶投保權益保障措施：未來保險公司如能依招攬核保理賠實務作業可行性及經驗等，參酌客戶之認知或心智功能、健康狀況、教育程度等特性或其他客觀事實訂定客戶是否具脆弱性或欠缺辨識不利投保權益能力的評估標準及相關保護措施等，並報金管會備查，即可不適用上述規定。金管會表示，此舉有助避免僅以年齡作為規範標準，且促使保險公司落實其瞭解客戶及商品適合度制度，保護金融消費者權益。

二、明確保險公司業務員不得勸誘客戶以貸款買保險，及支領因不當勸誘客戶貸款之報酬：現行規定為保險公司業務員在客戶申辦貸款日的前後3個月內，若有對同一客戶招攬保險就不能領取推介貸款的報酬。為確實避免保險業務員勸誘客戶借款投保，且兼顧若業務員無不當勸誘行為也無可歸責之處，金管會將規定修正為保險公司業務員不得支領因不當勸誘客戶向保險公司申辦貸款報酬，亦即，倘若沒有不當勸誘，業務員就可領取保險公司的貸款報酬。

三、簡化借款投保及解舊約投保案件的電訪對象：現行規定要求保險公司針對借款買保險、解舊約買新約之案件，需要在承保前電訪要保人、實際繳保費者和被保險人。未來將不用再電訪「被保險人」，提升電訪流程效率。保險局副局長蔡火炎說明，這是由於會被接觸的應是要保人和實際繳費人，因此不用再聯絡被保險人。

四、精進投保資金來源檢核規定，排除小額或無解約金保單：考量「微型保險」、「團體保險」、「保險期間3年以下傷害保險」通常為短年期保單且解約金較低，業務員較無勸誘客戶解約上開類型保單並投保新契約之誘因，未來保險公司於檢核客戶是否解約舊保單時，上述類型保單將不列入檢核範圍。此外，配合實務運作，本次修正亦將檢核期間新增「同意承保前」。

五、簡化高資產客戶投保流程：考量壽險公司已須確認高資產客戶具備充分之金融商品專業知識、交易經驗及風險承擔能力，故未來壽險公司若針對財富管理業務訂有相關控管措施並報主管機關備查，得免做高齡錄音錄影、承保前電訪等作業。此外，高資產客戶辦理保費融資（即以保險契約為擔保向銀行借款繳納保費）案件，亦可免適用借款買保險之承保前電訪規定。

六、配合保經代簽署制度調整，刪除相關規定：金管會去年修正保經代簽署制度相關法規，規定保經代公司或銀行應建立檢核機制取代簽署人制度，無需再經簽署程序，故本次刪除本辦法內相關文字。