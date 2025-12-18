聽新聞
台大醫院分行行員外收款遭竊387.5萬 合庫銀行挨罰…三點聲明回應
對於金管會為台大醫院分行行員外收款遭竊387.5萬而開罰合庫600萬元，合庫銀行今日提出三點聲明如下：
一、114年5月29日合庫銀行台大分行行員辦理臺大醫院院區內收受款項過程中，遭不明人士竊取，損失金額新臺幣387餘萬元，案發當下即向警察機關報案並完成筆錄，同時依規通報主管機關。
二、本案對合庫銀行營運及財務無重大影響，客戶權益亦不受影響。
三、合庫銀行對於主管機關之裁罰，深切檢討並已訂定具體改善措施，落實執行相關內部控制，杜絕情事再度發生。
