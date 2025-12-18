快訊

行員運送387.5萬元現金遭竊 這家銀行被金管會開罰600萬

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
合庫行員運送387.5萬元現金遭竊，金管會開罰600萬。圖／本報資料照片
金管會今日宣布，對合作金庫台大分行行員在台大醫院外收過程中的款項遭竊所涉缺失，裁罰600萬元。金管會指出，合庫自從此案之後，改善措施包括只要30萬元以上，都會委請保全來作現金的運送措施，而不再是由分行人員運送。

銀行局主秘周正山指出，該行台大分行行員自111年7月1日至114年5月29日間執行外出收款作業，均未依該行規定由2名以上行員共同執行，且未使用可上鎖之手提箱裝置現金，以致運送過程現金387.5萬元遭竊。由於台大醫院分行從111年7月迄今，已有3年的時間都只有單人，而非二人進行現金的運送，因此，該類型的罰鍰以200萬元起跳，最高5千萬元，對合庫此次的案子則仍予600萬裁罰，並要求合庫進行清查，並將清查結果陳報董事會。

銀行局認為，合庫此次的現金運送遭竊缺失，在未完善建立內部控制制度的缺失主要有以下三項：

1、未建立行外收付作業之勾稽機制：該行規定行員於簽到後如因公需外出，應於人事差勤管理系統申請外出；惟若屬辦理行外收付款款項等需二人以上同行之情形，現行系統尚無法就單人外出情形進行勾稽或事後查核，致相關控管機制未臻完善。

2、未建立妥適之內部稽核機制：該行稽核人員對行外收付款項作業之查核，僅以書面審核備查簿及外收清單是否合規為主要方式，未建立其他輔助查核機制，致使行員得以事後補齊書面簽核以掩飾實際作業缺失。

3、未確實執行內部控制制度，包括：未確實執行營業場所外收付款項作業規範、員工未確實執行外出登記作業、未落實資金運送備查簿及外收清單照會機制。

台大醫院 合庫 金管會

