合庫黑琵守護網 成功救治今年度首例傷病黑琵完成野放

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫銀行與農業部生多所、黑琵保育學會共同建置黑琵守護網，18日成功野放首例傷病黑琵（合庫1號）。圖／合庫銀行提供
合庫銀行與農業部生多所、黑琵保育學會共同建置黑琵守護網，18日成功野放首例傷病黑琵（合庫1號）。圖／合庫銀行提供

合庫銀行與農業部生物多樣性研究所於今年11月18日完成合作簽署儀式，正式展開「黑琵守護網」保育行動，透過科技監測、醫療救治與跨單位協作機制，為黑面琵鷺建立更即時、完整的救援體系。守護網啟動不久，同月24日便於臺南七股頂山鹽田濕地監測到一隻狀態異常的黑面琵鷺，經當地志工通報相關單位後，隨即進入專案救援流程，將該傷病黑琵送往農業部生多所野生動物急救站救治，該黑琵也在為期三週的醫療照護下逐步康復，經評估具備野外生存能力後，於12月18日成功野放，重返自然棲地度冬。

黑面琵鷺族群在冬季面臨食物、氣候與環境變化等多重壓力，異常個體能否即時被發現與救治，是影響存活的重要因素。此次案例從監測發現、前線救援，到醫療照護與野放，展現出公私協力守護野生動物生命的行動力。該被救援個體未來也將肩負黑琵守護網全球衛星追蹤器(合庫1號)，為整體族群累積飛行覓食軌跡，此舉將可逐步描繪出毒素高風險地圖，提升預警系統準確度，有望讓後續救援從被動轉為超前部署。

合庫長期關注黑面琵鷺生態保育議題，而臺灣為其過冬的重要棲地，為能擴大守護該族群，合庫表示將持續與農業部、研究單位，及非政府組織(NGO)深化合作，從預警、救援及環教推廣等多面向投入，期許能建構更完善的保育網絡，善盡企業社會責任，共同守護地球珍貴的自然資產，為永續發展盡一份心力。

