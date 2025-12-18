金管會公布明年金檢四大重點 洗錢防制取代不動產放款入列重點金檢

金管會今日發布115年度金融檢查重點，共計113項，其中包括「防制詐騙」、「防制洗錢」、「金融消費者權益保護」及「資通安全韌性」等四大議題列為特別關注領域。至於加入洗錢的金檢是否和太子集團詐騙有關？金管會檢查局副局長尚光琪表示，並非和太子集團相關，而是認為詐騙之後的金流，也是不法所得的洗錢，再加上第二輪的APG亞太洗防評鑑，所以把洗錢列入重點。

去年金管會有5個金檢重要方向，主要還有包括不動產授信的查核，另外，去年加強的為不動產授信與公司治理，今年特別再新加入洗錢的重點；對於不動產授信未再列入金檢，市場解讀，主要應和土地建築融資及房貸等不動產授信在央行的集中度管制和其他信用管制之下，都在萎縮有關。

尚光琪指出，明年也會對9家的VASP（虛擬資產服務業者）金檢，如何金檢，也會看虛擬資產服務法的立法進度而定。至少目前已確定的方向，9家VASP業者的金檢會將虛擬資產保管商為客戶保管的資產與其自有財產，應分別獨立等列為檢查重點。

檢查局公布的明年金檢四大重點領域，包括：一、在防制詐騙相關的金檢，檢查局在明年重點將放在防制詐欺犯罪危害，預防及遏止不當利用金融服務從事詐欺犯罪。其中，針對本國銀行及信用合作社會強化對異常帳戶或交易的認定、持續審查、機構間照會通報及控管作業、VASP則針對疑似涉及詐欺犯罪的異常虛擬資產帳號或交易，強化客戶身分確認審查等。

二、在防制洗錢上，基於強化金融機構開戶及持續性審查的洗錢風險管控，檢查局會將重點放在本國銀行及外國銀行在台分行對於客戶開戶的地緣性及目的合理性、營運地點真實性及資金來源合理性等是否確實審核到位。

三、在金融消費者權益保護方面，檢查局的重點放在健全金融機構的銷售秩序與文化，會針對本國銀行、證券商及壽險公司查核銷售過程有無不當搭售勸誘客戶購買房貸壽險，或以擴張信用方式投資金融商品情形、亦會對本國銀行加強查核防杜代辦貸款案件措施執行情形等。

四、在資通安全韌性，為強化資通安全管理，檢查局會將資訊安全管理制度及資訊安全人力等列為檢查重點；另為因應金融機構加速雲端技術的應用，也將查核資安控管及雲端備份機制等。