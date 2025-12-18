一人收款釀大禍！387萬現金遭竊 金管會揪2大問題開罰合庫
今年六月合庫行員替台大醫院收款存戶時，遭連包帶錢拎走387.5萬元，金管會認為合庫行員外出收款管理有疏失，未遵行二人同行及可上鎖手提箱規定，今宣布懲處合庫600萬元。
金管會調查指出，台大分行自111年7月至114年5月期間，行員辦理外出收付款項，未遵循二人同行及使用可上鎖手提箱規定，導致387.5萬元現金被竊。
金管會指出，合庫銀行存在兩大問題：一是內控制度不完善，包括行外收付款作業缺乏勾稽機制，稽核手段過於依賴書面審核，無法查核實際作業。
二是內控制度未確實執行，包括員工未依規辦理外出登記、資金運送規範未落實，覆核人員未能發現帳面與實際不符情形。
裁罰結果除600萬元罰鍰外，金管會要求合庫銀行：一、全面清查內控缺失，並將結果陳報董事會；二、依改善計畫落實執行，稽核單位追蹤並納入內部查核重點；三、將案例通報銀行公會以資警示。金管會強調，銀行業務涉及高額資金運作，內控與稽核落實是防範營運風險的關鍵。
