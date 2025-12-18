11月五大銀行新承做放款平均利率下滑至2.119％

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

央行公布11月本國五大銀行(台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀)新承做放款加權平均利率為2.119％，較10月的2.187％下降0.068個百分點，主要係因週轉金貸款利率較10月下降所致。

另11月五大銀行未承做國庫借款，致五大銀行不含國庫借款之新承做放款加權平均利率同為2.119％，亦較10月的2.187％下降0.068個百分點。

在購屋貸款方面，11月五大銀行新承作購屋貸款金額增月增36.7億元，達588.07億元，利率略降至2.301%。

