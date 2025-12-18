11月M1B及M2年增率雙升 分別為4.94%及5.11%

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

央行今公布11月M1B及M2年增率分別略升為4.94%及5.11%。

央行表示，M2年增率上升主要係活期存款年增率上升及外匯存款衰退幅度縮減。累計本年1至11月平均M1B及M2年增率分別為3.45%及4.50%。

11月底全體貨幣機構放款與投資月增率為0.22%；年增率由上月底之5.98%降為5.93%，主要係對公營事業及政府債權年增率下降。若包括人壽保險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列之催收款及轉銷呆帳金額，則調整後全體金融機構放款與投資年增率為5.86%，低於上月底之6.13%。

