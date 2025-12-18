中國信託投信攜松山霞海城隍廟送「馬上發財金」 00995A接棒搶市

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
中國信託投信「馬上發財」發財金字面上預示著財富將迅速匯聚、財源廣進外，巧妙結合馬年的生肖寓意。中國信託投信／提供
中國信託投信「馬上發財」發財金字面上預示著財富將迅速匯聚、財源廣進外，巧妙結合馬年的生肖寓意。中國信託投信／提供

迎接嶄新一年，為讓投資人能討個好彩頭，中國信託投信特別與香火鼎盛的松山霞海城隍廟五路財神聯名，製作限量4,000份「馬上發財」發財金。由中國信託投信總經理陳正華親赴松山霞海城隍廟，恭請五路財神加持，並與廟方共同發送給現場投資人與信眾，另也提供投資人領取管道，期許在開春之際，為大眾帶來「新機會、新財富、新平安」。

此外，中國信託投信旗下首檔主動式台股ETF—主動中信台灣卓越（00995A）也預計於明年1月5日至1月9日展開募集，為2026年首檔開募的主動台股ETF，要助投資人在新的一年「一馬當先」，掌握財富先機。

中國信託投信表示，本次發送的「馬上發財」發財金別具深意，除了字面上預示著財富將迅速匯聚、財源廣進外，更巧妙結合馬年的生肖寓意。透過松山霞海城隍廟五路財神的加持，這份發財金承載著對投資人的深厚祝福，期許每一位持有者在新的一年裡，不僅平安順遂，財運更能如駿馬奔騰般飛升，好運連連。

在祈求好運之餘，馬年投資策略更需主動出擊。中國信託投信指出，根據過去十年數據分析，台股市場每年表現最突出的類型，無論是產業型、市值型或是高息型，往往不盡相同且輪動迅速。若單靠傳統被動式投資，容易在類股輪動中錯失當年度的主流趨勢；反之，透過經理人主動選股操作，更有機會在多頭行情中爭取超越大盤的超額報酬。

中國信託投信表示，即將募集的00995A，正是結合了「量化打底」與「主動加乘」的雙重優勢。透過嚴謹的量化模型篩選出優質標的，再輔以專業經理人的主動式操作，試圖在瞬息萬變的市場中，挖掘出價值被低估的潛力股，為投資人打造攻守兼備的投資組合。

展望明年台股走勢，中國信託投信分析，AI仍將是貫穿全年的主流趨勢，台股除了「護國神山」台積電領軍，供應鏈中還有許多值得期待的「隱形冠軍」。這些冠軍企業的經營者具備高瞻遠矚的「頭家智慧」，能帶領企業在國際舞台上展現強大能見度，可望激勵台股明年維持亮眼表現。

中國信託投信表示，00995A透過「量化x主動」相輔相成的加乘效益，將是投資人掌握AI長線趨勢、追求資產穩健成長的極佳選擇，邀請投資人一同在新的一年布局，搶得財富先機。

中國信託投信與香火鼎盛的松山霞海城隍廟五路財神聯名，製作限量4,000份「馬上發財」發財金。中國信託投信／提供
中國信託投信與香火鼎盛的松山霞海城隍廟五路財神聯名，製作限量4,000份「馬上發財」發財金。中國信託投信／提供

