12月美銀美林經理人調查報告 樂觀情緒續升、AI泡沫疑慮降溫

根據彭博資訊等外電新聞援引，2025年12月美銀美林經理人調查報告顯示，投資者樂觀情緒進一步攀升並創逾四年來高點、對全球經濟前景的預期持續改善、現金水位進一步下滑。美銀美林依據現金水位、股票配置、對於全球成長前景的預期等指標編制的經理人情緒指數自6.4進一步攀升至7.4，達2021年7月以來新高水準，其中，經理人現金水位由3.7%的低點進一步下滑至3.3%的歷史低點，觸發「顯著賣出」的訊號，自1998年以來曾見過九次現金水位低於3.6%水準，其後一個月全球股市平均下跌2%。

對於2026年經濟情勢的預估，57%的經理人預期將會軟著陸、37%經理人預期不會著陸，僅有3%的經理人預期將會硬著陸，整體而言，預期未來12個月全球經濟成長力道將會轉強的比例由淨3%攀升至淨18%，達2021年8月以來最樂觀水準，且經濟成長也將轉化至企業獲利，預期全球企業獲利將改善的比例由淨13%攀升至淨29%，同樣為2021年8月以來最樂觀水準。對於債券殖利率水準的預期部分，有淨38%的經理人預期未來12個月長債殖利率將會攀升，此為2022年4月以來最高水準。

在資產配置方面，對於股票的配置仍從11月的淨34%加碼進一步攀升至淨42%加碼，為今年以來新高，其中，美股配置由淨6%減碼攀升至淨6%加碼，歐股配置由淨9%加碼回升至淨18%加碼，對於新興股市的配置由淨36%加碼回升至淨39%加碼，對於日股配置維持與上個月相同的淨4%減碼，對於科技類股的配置，有淨21%的經理人為採取加碼配置，為2024年7月以來最高水準，此外對於債券的配置比重則由上個月的淨12%減碼下滑至淨29%減碼。

尾端風險部分，「AI股票泡沫」持續是經理人最為擔憂的尾端風險，不過認同此情況的經理人比例由45%略下滑至38%，也反應在經理人認為企業有過度投資現象的比例由淨20%下滑至淨14%，尾端風險居次者分別為債券殖利率無序攀升以及通膨，認同比例僅為19%與17%，在擁擠交易方面，「做多科技七雄」兩個月霸榜最擁擠交易第一名，其次為做多黃金與放空美元，此外，最可能引發信用危機事件的風險來源為私募股權/債券。

富蘭克林證券投顧表示，美股今年以來仍維持強勁且中長期牛市趨勢，近期股市創高後出現的震盪主要反應市場對評價水準與後續動能的態度轉趨審慎。不過，儘管短線高檔震盪難以避免，但整體經濟基本面與企業獲利仍良好，有望延續歲末行情，建議整體投資配置宜採穩健且多元配置，透過一股、一債、一平衡的麻花策略美元及非美元資產並進，掌握跨年行情。

富蘭克林證券投顧建議核心首選美國平衡型及非投資等級債券型基金，掌握美國經濟軟著陸及聯準會降息行情。股票部分，首選科技、創新科技股票型基金及生技股票型基金，參與AI及多元創新商機。非美元資產機會中，聯準會降息預期、全球資產再平衡趨勢、新興市場加速貿易轉型及評價面便宜優勢，持續締造非美元資產機會，看好全球債券型基金及新興當地貨幣債券型基金，或以新興市場平衡型基金介入，股票首選日本股票型基金。此外，黃金與傳統股債資產相關性低，建議在投資組合中納入5%~10%黃金股票型基金，有助分散風險並提高報酬機會。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊資深副總裁暨富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，在大而美法案刺激下，美國經濟明年可能好過今年，因此團隊評估聯準會降息態度將非常審慎，美國的債務負擔與市場對降息預期的變化仍將牽動利率波動，美國非投資等級債存續期間短，受利率波動影響小，且強韌的經濟表現將支撐企業獲利與健康的財務體質，加上仍有7%左右的殖利率水準，將持續吸引資金青睞。<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效>

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森·柯堤斯表示，創新將在2026年重塑全球經濟，AI、自動化、數位基礎設施已不再局限於科技領域，而是成為各行各業價值創造的引擎。從醫療保健、工業到金融、能源，企業不僅在採用技術，更被技術所改變，決策週期縮短，消除複雜度，資本配置效率更高，並催生出一批更精簡、更有效率、更依賴AI的新型企業，這是一次持久的結構性重置，而非投機週期。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦‧賽加爾分析，過去30年來新興市場經歷多次結構改革，尤其是亞洲金融危機後，資金來源更加多元，不再只依賴美元，新興市場通膨控制甚至優於成熟國家，貨幣政策更為穩健，利率水準普遍高於成熟國家也讓未來有較大降息空間。此外，新興市場的公司治理近年來有顯著的進步，過去五年，透過證券交易所的規範以及對忽視股東價值的企業施加懲罰，亞洲企業的公司治理正發生明顯轉變，公司治理的提升與對股東價值的重視，已經產生實質影響，有利持續吸引資金回流。