快訊

73歲李亞萍曝罹患失智症 醫：別忌諱就醫 「老年憂鬱」可及早治療

KARA要來了？台北跨年晚會「廣告提前暴雷」 小編神回應掀熱議

柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排明年「這一天」宣判

台灣人壽 TeamWalk 健康企業競賽 百家企業走150億步

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中信金控（2891）旗下台灣人壽舉辦「TeamWalk健康企業大賞」，2025年共有135家跨域企業、超過5,800人組隊線上健走，全年累積走出逾150億步，參與人數、步數雙雙刷新2024年紀錄。台灣人壽將攜手獲獎健康企業及「臺灣山林復育協會」步數變大樹，以「億步1樹」種下150棵樹苗，為地球永續保險。

台灣人壽連續四年舉辦「TeamWalk健康企業大賞」，參賽企業員工都卯足全力爭取榮耀，全年累積走出150億步、等同繞行臺灣10,204圈，中信金控集團子公司銀行、產壽險及證券員工亦揪團競走，貢獻24億步。台灣人壽表示，員工健康是企業最重要資產，TeamWalk健康企業大賞期望號召更多企業一起累積健康永續力，透過健走凝聚團隊向心力、提升員工幸福感，最重要的是鼓勵更多「綠」巨人「走」出來，投入地球減碳永續行動，賽事四年來已為地球種下370棵樹。

今年最佳健康企業榮譽榜前五名包括宏觀微電子公司、財團法人食品工業發展研究所、佳凌科技公司、友達晶材公司及台灣富士軟片資訊公司。宏觀微電子連四年挑戰首度稱冠，平均每位員工至少尬走66萬步，勇腳拚勁大幅領先勝出，致勝關鍵歸功員工上下班從搭電梯變爬樓梯，連午休時間都在齊步走，公司再加碼競賽激勵大家走出戶外，成功拿下第一名；友達晶材雖然無緣爭冠，卻有員工因為參加健走減重20公斤，賺回健康體態。

台灣人壽獨創全齡健康管理TeamWalk App，2021年推出迄今榮獲18項國內外數位創新獎肯定、通過3項新型專利審查，下載企業達3,550家。為鼓勵跨領域夥伴加入健康企業行列，符合保單約定條件就有機會折減團險保險費；此外，即日起至2025年12月底，完成「揪團369」指定任務，成功推薦3、6、9位好友下載TeamWalk App及註冊，推薦3人就送300顆龍珠（以3的倍數類推），個人回饋無上限，龍珠還可兌換超商、3C商品現金抵用券等多項好康。

台灣人壽 中信金控集團

延伸閱讀

馬斯克：打造核融合爐超蠢 太陽是免費反應爐 別在地球浪費錢

連台南人也怕！滷肉飯加「這1味」變甜點 網崩潰：請離開地球

研究：火星上曾經有一片熱帶濕潤綠洲

萬年溼地群保育有成 屏縣府辦健走帶民眾認識溼地生態

相關新聞

500元假鈔充斥市場？央行澄清「舊圖被轉傳」 5特徵辨識真偽

近日Line及多個社群平台流傳訊息指稱「500元假鈔已上市，市場幾乎都在用」，查核單位與中央銀行、刑事警察局查證後指出，相關說法為錯誤訊息，近期並未出現偽鈔異常流通情況

中國信託投信攜松山霞海城隍廟送「馬上發財金」 00995A接棒搶市

迎接嶄新一年，為讓投資人能討個好彩頭，中國信託投信特別與香火鼎盛的松山霞海城隍廟五路財神聯名，製作限量4,000份「馬上...

讓投資人討個好彩頭 中信投信攜松山霞海城隍廟送「馬上發財金」

迎接嶄新一年，為讓投資人能討個好彩頭，中國信託投信特別與香火鼎盛的松山霞海城隍廟五路財神聯名，製作限量4,000份「馬上...

12月美銀美林經理人調查報告 樂觀情緒續升、AI泡沫疑慮降溫

根據彭博資訊等外電新聞援引，2025年12月美銀美林經理人調查報告顯示，投資者樂觀情緒進一步攀升並創逾四年來高點、對全球...

耶誕節與跨年將到來 悠遊付年末加碼筆筆賺2%回饋金

耶誕節與跨年即將到來，為回饋廣大會員的支持，悠遊卡公司推出「悠遊付天天筆筆2%」年末加碼活動。自12月22日起至12月3...

財委會召開壽險業匯率會計制度調整公聽會 學者專家達成四項共識

立法院財政委員會今日舉行壽險業匯率會計制度調整公聽會，儘管仍有少數學者持反對意見，但多數與會者大致已達成四項共識，尤其是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。