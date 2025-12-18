台灣人壽 TeamWalk 健康企業競賽 百家企業走150億步

中信金控（2891）旗下台灣人壽舉辦「TeamWalk健康企業大賞」，2025年共有135家跨域企業、超過5,800人組隊線上健走，全年累積走出逾150億步，參與人數、步數雙雙刷新2024年紀錄。台灣人壽將攜手獲獎健康企業及「臺灣山林復育協會」步數變大樹，以「億步1樹」種下150棵樹苗，為地球永續保險。

台灣人壽連續四年舉辦「TeamWalk健康企業大賞」，參賽企業員工都卯足全力爭取榮耀，全年累積走出150億步、等同繞行臺灣10,204圈，中信金控集團子公司銀行、產壽險及證券員工亦揪團競走，貢獻24億步。台灣人壽表示，員工健康是企業最重要資產，TeamWalk健康企業大賞期望號召更多企業一起累積健康永續力，透過健走凝聚團隊向心力、提升員工幸福感，最重要的是鼓勵更多「綠」巨人「走」出來，投入地球減碳永續行動，賽事四年來已為地球種下370棵樹。

今年最佳健康企業榮譽榜前五名包括宏觀微電子公司、財團法人食品工業發展研究所、佳凌科技公司、友達晶材公司及台灣富士軟片資訊公司。宏觀微電子連四年挑戰首度稱冠，平均每位員工至少尬走66萬步，勇腳拚勁大幅領先勝出，致勝關鍵歸功員工上下班從搭電梯變爬樓梯，連午休時間都在齊步走，公司再加碼競賽激勵大家走出戶外，成功拿下第一名；友達晶材雖然無緣爭冠，卻有員工因為參加健走減重20公斤，賺回健康體態。

台灣人壽獨創全齡健康管理TeamWalk App，2021年推出迄今榮獲18項國內外數位創新獎肯定、通過3項新型專利審查，下載企業達3,550家。為鼓勵跨領域夥伴加入健康企業行列，符合保單約定條件就有機會折減團險保險費；此外，即日起至2025年12月底，完成「揪團369」指定任務，成功推薦3、6、9位好友下載TeamWalk App及註冊，推薦3人就送300顆龍珠（以3的倍數類推），個人回饋無上限，龍珠還可兌換超商、3C商品現金抵用券等多項好康。