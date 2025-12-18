凱基期貨「期權績效透視鏡」一鍵分辨獲利實力 再推限額交易健檢

隨著2025年步入尾聲，正是投資人盤點年度成績單的關鍵時刻。面對今年金融市場的劇烈波動，許多人雖然帳面獲利，卻常心存疑問「這波賺錢是因為技術好，還是運氣好？」為了協助投資人在年終時刻釐清投資盲點，為明年布局做好準備，凱基期貨推出全新的「期權績效透視鏡」交易健檢功能，這項功能宛如投資人的「專屬醫生」，透過大數據運算與視覺化圖表，為期權投資組合進行深度掃描，協助客戶從「憑感覺」進化為「科學化」操作，打造優於市場的交易體質。

凱基期貨「期權績效透視鏡」將複雜的交易紀錄，轉化為直觀的診斷報告，並提出各項解方，包含：1.跨市場實力對標：系統引入高規格的對標機制，將投資報酬率與「台股加權指數」及「S&P500期貨」走勢重疊對比。藉由客觀數據，誠實釐清獲利實力。2.全商品獲利地圖：涵蓋國內外期貨與選擇權交易，透過視覺化區塊展現「獲利地圖」，辨識出哪些商品是獲利金雞母或拖累績效的隱形成本。3.視覺化數據洞察：如同投資界的性格測驗，結合視覺化圖表與關鍵績效指標（勝率、盈虧比、操作多空比、MDD等），都能透過數據一鍵判讀。4.兩年長區間回顧：透過長時間交易區間序列數據，精準抓出投資人長期忽略的交易慣性與盲點。5.複製贏家模式：內建凱基策略的歷史績效對比，讓客戶在審視投資表現時，也能獲得更多元的策略啟發，加速優化交易路徑。

凱基期貨本次新功能更結合三大平台，既有客戶透過「隨身e策略」、「新超級大三元」與「凱基智能通」任一平台，即可隨時隨地一鍵產出個人專屬健檢報告，協助投資人建立更客觀、科學的交易思維。凱基期貨希望透過專業團隊與穩定升級的交易系統，讓每一位客戶無論資金大小，都能享有安全、智慧的交易環境。

此外，凱基期貨即日起開放「免費預約健檢」活動，除了既有客戶可直接線上使用外，本次活動特別開放限量200名非凱基客戶體驗，只要在活動網站上進行預約登記，即可享有專業、保密的交易分析審查，詳細活動內容請參考凱基期貨交易健檢活動網站： https://kgif.tw/8fgeqd