耶誕節與跨年將到來 悠遊付年末加碼筆筆賺2%回饋金
耶誕節與跨年即將到來，為回饋廣大會員的支持，悠遊卡公司推出「悠遊付天天筆筆2%」年末加碼活動。自12月22日起至12月31日止，連續10天，天天享回饋，讓會員無論購物、吃飯、繳費或搭車，都能賺回饋金。
悠遊卡公司表示，活動期間，悠遊付會員只要使用悠遊付錢包、綁定銀行帳戶或綁定信用卡扣款交易，每筆交易享2%回饋金，每戶每日最高可回饋100元。無論是節慶聚餐、百貨購物、跨年交通搭乘，或日常各式大小開銷，都能領回饋。回饋不限通路，包括實體與線上消費、生活繳費、APP悠遊卡加值機加值卡片、嗶乘車、購買定期票等，全面享有2%回饋金，只要使用悠遊付付款，讓您筆筆都賺回饋金，活動詳情請見悠遊卡官網。
此外，活動期間自即日起至12月31日止，民眾只要註冊成為悠遊付新會員，使用悠遊付錢包、綁定銀行帳戶或綁定信用卡扣款消費，即享首月「新會員筆筆回饋3%」優惠，同時還可疊加「悠遊付天天筆筆2%」年末加碼活動，最高可享5%回饋金。
