響應國際移民日 北富銀攜手 One-Forty 推多語金融服務

12月18日是聯合國制定的「國際移民日」，目前有近百萬名外籍人士長期在台居住，其中超過86萬人是來自印尼、越南、泰國、菲律賓等國家的移工。為了讓在台工作的外籍朋友擁有安全便利的金融體驗，台北富邦銀行響應國際移民日精神，與非營利組織One-Forty合作推動多語友善金融服務，希望讓金融成為跨文化交流的一道橋樑，透過多語資源與貼心服務，協助外籍人士順利融入在地生活。

One-Forty 創辦人陳凱翔指出，去年與北富銀合作進行的「移工金融理財認知大調查」顯示，超過三成移工因語言障礙無法順利使用台灣金融服務，27%曾遭遇詐騙，其中有44%認為語言隔閡是難以防範詐騙的主因。

這些挑戰不僅增加移工的金融風險，更可能驅使部分族群轉向使用非正規的金融管道，進一步衍生安全疑慮。如何降低語言門檻、提升金融安全意識，成為促進社會共融的重要課題。

北富銀行政長郭佳綾表示，隨著高齡化與少子化趨勢，外籍移工已成為台灣經濟與長照體系中不可或缺的重要力量。實務上仍發現許多移工對金融用語及服務流程感到陌生甚至畏懼。為協助他們安心在台生活與工作，北富銀攜手 One-Forty 推動多語友善金融服務，實現多元共融的永續目標。

北富銀多語版「銀行常用服務使用指南」提供印尼、越南、泰國、菲律賓四國語言版本，內容涵蓋開戶、存提款、匯款、轉帳等常見情境，以圖像為主、文字為輔，外籍人士也能輕鬆理解流程。為了讓指南更貼近真實需求，設計過程中特別邀請外籍客戶實地體驗，依回饋優化內容，並於分行設置英語小尖兵，增強臨櫃英語溝通能力，並擴充ATM機台使用語言選項，全方位提升金融服務友善度。

根據勞動部統計，目前在台從事看護工作的移工約有22萬人，是銀髮照護的重要支柱，也是攔阻高齡詐騙的第一線防線。北富銀特別製作四國語系「防詐指引」及中英雙語「防詐溝通圖卡」，拍攝印尼文與中文雙語版理財教學影片、設計雙語版「富足人生」桌遊，接下來還會陸續推出以越南、泰國、菲律賓三國語言製作的理財教學影片，希望透過多元互動方式，讓移工以熟悉的母語培養正確理財觀念與防詐意識，進一步提升社會金融安全防護力。

在台工作6年的菲律賓籍移工Joyce表示，分行提供的銀行常用服務使用指南讓開戶與轉帳流程一目了然，臨櫃溝通也更順暢；印尼籍移工Hanna指出，過去雖常看到「165」防詐專線，但不清楚用途，北富銀的防詐指引以簡單明確的方式說明，讓她知道遇到詐騙疑慮時可以立即撥打165求助。

印尼籍移工Mia則分享，原本害怕使用ATM，擔心操作錯誤導致辛苦錢不見，如今北富銀ATM提供印尼語介面，櫃檯還有英語小尖兵協助，讓她再也不擔心轉錯帳，直呼「好貼心」。