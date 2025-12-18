立院公聽會談壽險匯率會計調整 學者提六大疑慮、憂風險管理鬆動

立法院財政委員會18日召開「壽險業如何以公允原則表達營運狀況」公聽會，討論壽險業為降低外匯避險成本而調整會計制度的可行性，眾多支持聲浪中，也有學者點出疑慮，淡江大學財金系教授聶建中指出，為降低避險成本而調整會計表達，可能損害財報透明度、使風險管理鬆弛、過去改善措施打折扣，且有劣幣逐良幣的疑慮、對其他產業不公平，還需考量國際觀感問題。

談及壽險業的會計表達，聶建中表示，從會計角度來看，不同期間交易因匯率變化所產生的盈損變化是否需進行公允表達是重要議題，需回歸核心問題，即這樣的處理方式對其他產業是否具公平性？以及壽險業是否真的如此特殊？

聶建中表示，壽險業確有其特殊性，論營運週期特別長，使會計表達難度高於一般產業；其次，海外資產配置占比約整體資產的三分之二，高達22.1兆元，凸顯資產負債結構的特殊性，幣別錯配放大匯率風險，但過去10年逾2兆元的避險成本未必能真正化解風險，反而承擔極高成本。

不過，聶建中也說，11月26日壽險業對匯率會計評價舉辦的研討會中，討論未實現匯兌差額能否採分期攤銷方式處理，但這樣的做法也引發外界疑慮：一、這種「自創」會計調整制度會損壞財報的透明度，尤其財報透明度對投資人非常重要，二、會計調整後，壽險業大幅降低避險比率，是否會使風險管理鬆弛，甚至鼓勵部分業者不用避險，反而提高整體風險。

三、壽險業者為了賺取高報酬，可能加大海外投資增加匯率風險，有「劣幣逐良幣」的疑慮；四、過去金管會已有祭出部分風險控管與改善措施可能大打折扣，如外匯價格變動準備金、投資比重限制、銀行通路費用設限降低儲蓄型保單比重等；五、若採自創制度，國際機構和投資人如何看待我國的財報與監理品質，畢竟要與國際接軌，應考量國際觀感；六、這樣的做法是否對其他產業不公平，無法兼具「公平性」，聶建中認為，這些都是需要審慎評估的問題。

針對公平性問題，立委賴士葆同樣提出質疑，認為金融產業含銀行、證券和保險三大領域，匯率波動對各產業皆有影響，其他如金管會監理超過千家上市櫃公司同樣面臨匯率變動挑戰，匯率波動對部分傳統產業衝擊更大，即使避險操作與壽險業不同，卻同樣承受高額成本，但壽險業卻能獨享政策調整，可能造成產業間不公平的現象。

金管會副主委陳彥良則強調，金管會將虛心廣納各方意見，政策研議將以財報允當表達資產與永續經營發展、避險策略符合長期營運特性、實質規避風險，以及實質強化資本韌性為核心，審慎規劃未來方向。