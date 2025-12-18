槓金管會！學者反壽險匯率會計調整：體溫異常 不該先怪溫度計

立法院18日舉行壽險匯率會計公聽會，政大金融系教授李桐豪反對以會計調整因應匯損，直言「體溫變化時，不該先檢討溫度計，而是去看醫生」。他指出，會計僅反映風險，問題在於壽險業長期資產負債錯配，真正解方應是補齊長天期避險工具，而非平滑帳面波動。

李桐豪強調，討論重點不在會計師如何表達帳面結果，而在於財報使用者如何解讀與據此行動。

財報資訊將影響市場分析師、投資人、信評機構、學者與金管會的判斷，一旦透過會計手段平滑匯率波動，將扭曲市場誘因，削弱風險揭露的功能。

他回顧台灣匯率歷史指出，1985年新台幣約40元兌1美元，至1992年7月升值至24.773元，歷時六年九個月；隨後又在約六年間貶值逾四成。這類長期、結構性的匯率變動，並非短期避險或會計調整所能解決。

他反問，若風險持續六至七年，壽險業是否承擔得起？監理機關是否承擔得起？這不是會計問題，而是金管會監理態度的問題。

針對近期匯率劇烈波動，李桐豪指出，今年5月短短兩天美元重挫逾7%，雖屬低機率事件，但無法排除未來出現結構性改變。

一旦結構性調整與長時間累積同時發生，會計帳務不可能解決根本問題，金管會是否具備更強的事前預防與調整工具，才是關鍵。

在金額面上，他指出，以六大壽險公司來看，若大量採用攤銷後成本（AC），涉及資產規模約11至12兆元，OCI約3至4兆元，損益表（PL）約5兆元，等同將大筆風險資訊留在帳外。他質疑，金管會究竟準備放寬到什麼程度。

李桐豪也質疑，金管會目前似乎認同業者「不過度避險、把省下來的成本用來強化資本」的說法，但關鍵在於何謂資本。他直言，準備金本質上是負債而非資本，金管會應說清楚其監理立場，而非以會計調整模糊界線。

若財報因會計調整而變得不透明，他警告，市場效率將首當其衝，投資人與分析師難以正確評價壽險公司，信評機構也可能低估其風險。

學者則擔憂，資訊不透明將引發壽險業管理階層的道德風險，削弱管理階層的避險誘因，進一步扭曲資源配置。

在監理面，他指出，若金管會取得的資料不夠精確，將無法即時採取糾正措施，風險若長期累積，恐演變為系統性問題。一、兩兆元的準備金是否足以承受，仍有高度不確定性。

李桐豪也點出國際接軌的矛盾。若以 AC 處理匯率風險，未來接軌 ICS 時究竟採市價或帳面衡量？若不用市價，恐違反國際規範。

他直言，ICS 所給予的15年過渡期，本質上就是「紙上資本的寬恕」，令人聯想到1980年代美國儲貸會（S&L）危機，當年正是監理寬容與帳面掩飾，最終導致系統崩盤。

李桐豪最後強調，金融機構的核心職責是風險管理，而非封存資訊。

真正的解方不在修改會計規則，而在於補齊長天期避險工具的制度缺口。他呼籲金管會與產業共同推動衍生性金融市場發展，讓投資行為與避險行為相互匹配，才是面對壽險匯率風險的正途。