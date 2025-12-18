財委會召開壽險業匯率會計制度調整公聽會 學者專家達成四項共識

立法院財政委員會今日舉行壽險業匯率會計制度調整公聽會，儘管仍有少數學者持反對意見，但多數與會者大致已達成四項共識，尤其是會計界學者專家幾乎一致認為，現有的IAS 1-19就已經有可彈性處理的緩衝，因此應可讓壽險業者的匯率會計因應罕見的情況做例外處理。

在今日公聽會上所達成的這四大共識包括：1、回歸至IAS 1-19的精神，在罕見且無法允當表達壽險業的長期保險合約營運現狀時，可以採取偏離原本規定的措施來處理；2、因為制度變更而使壽險業省下的避險成本，不能都放到獲利，而是必須要提列相當的比重至外價準備金或是特別盈餘公積，來強化自我保險及充實資本，而且外價金要儘快增至兆元以上。

3、現有的IAS-19規定就已有可「例外」處理的空間，因此不用另外再訂一套會計準則，反而更背離接軌國際；4、壽險業在營運上的確有其長期合約、且國內債券在胃納量和天期無法滿足壽險業者需求的特殊性，的確有別於其他的產業，因此給予壽險業的匯率會計彈性調整，不能一體適用到銀行業，或是其他同樣有匯率壓力的傳統產業。

代表金管會與會的金管會副主委陳彥良也表示，金管會在壽險業匯率會計制度調整的同時，也會朝與會者所建議擴大外價準備金及特別盈餘公積、引導業者資金進入公建等方向來進行。

今日財委會公聽會由國民黨籍立委賴士葆代替召委林思銘主持，賴士葆在發言時拋出質疑，為何只能壽險業獲採取例外措施，但銀行業，以及其他台幣升值壓力也很沈重的傳統產業卻不能一體適用？曾任立委的政大金融系教授李桐豪則認為，壽險業的匯率會計制度變更，會產生使投資人或是信評公司對資訊混淆的問題。

不過對於這些質疑，公聽會上的大部分學者專家則回應，壽險業在現行會計制度的匯率即時評價要求，與其多數保單為長天期合約並非要求立即清償的營運現況不但嚴重背離，而且導致很多非必要且龐大的避險成本浪費，這種情況的「罕見性」，並非銀行或是其他傳統產業可比擬，此外會計制度調整了並不代表不揭露資訊。

會計研究發展基金會董事長，也是台北大學教授王怡心指出，當會計規定的本身已無法呈現經營交易實質性這種「極罕見」情況發生時，現行的IAS 1-19原本就給予了可彈性調整的空間。

政大會計系教授馬秀如也認為，在業者的成本及效益比較之後，何種情況為「罕見」，由監理機關金管會裁定即可，不用再另訂一套會計準則，否則更背離國際準則。

事實上，會計研究發展基金會已在12月9日回函金管會，可以調整壽險業的匯率會計制度，主要有四大重點，包括：1、壽險業的投資幣別及存續天期錯配，的確符合「特殊情況」定義；2、IAS 21要求把匯率變動影響即時評價，且把兌換差額列入損益的作法，已扭曲壽險業長期經營的財報呈現真實意義；3、依據IAS 1要求為能讓財報忠實表述經營本質的核心精神，因此必要時可偏離；4、目前壽險業已為此產生巨大的避險成本，會計制度的確容許有彈性調整的空間。

中信金融管理學院教授陳景稷在會中指出，今年5月2日、5日台幣匯率雖然暴力升值，但現在匯率又回貶至31至32元之間的水準，可見中間的避險成本都浪費了，而且，壽險的資金應多投入公建，而不是浪費在避險成本。另外，匯率數十年來都是「均值回歸」，在26至34元之間波動，中間的避險成本等於都浪費了，他建議應該不影響其清償能力的前提之下對其會計上的匯率評價作彈性調整。

台大財金系教授張森林並不反對壽險業調整匯率評價，但他強調，應該要對壽險業海外投資有所限制，例如應分散到美國之外如歐洲等其他地區，而且反對把省下來的避險金額拿來發股利。張森林也指出，既然金管會認為外價準備金規模要從4千多億提高至1兆5千億才夠，就應該儘快把這些省下來的避險成本增加提存至外價金。

也有與會者特別提到台幣匯率在1992年升至24元的情境。李桐豪指出，台幣匯率曾從1985年的40元至1992年升至24.773元，6年9個月升值43%，因此認為未來匯率難保不會有結構性的改變。

文藻外語學院副校長蔡維哲也提出匯率極端情境的可能性，但這時就要靠外價準備金的擴充。他舉例，倘若台幣兌美元匯率從30.5元的匯價升至1992年的24元的水準，等於升值20%，會造成約6千億的損失，但倘若在壽險匯率評價調整，而能省下避險成本轉提存外價準備金之後，15年將可省下9200億，將足以因應這種匯率極端情境之下的損失。

逢甲大學保險系教授宮可倫指出，相對於一般企業可把成本轉嫁給買東西的顧客，壽險業由於和保戶為長期合約，因此不能把合約之後發生的匯損轉嫁給保戶，因此，對壽險業的匯率會計評價調整，也無法一體適用在其他產業。宮可倫也認為，匯率的確是均值回歸，但往往NDF（無本金交割遠期外匯）因為單向供給致使定價會偏離實質匯率表現，以致壽險業避險成本飆高、過度避險亦流出大量現金，的確有調整空間。

民進黨籍立委李坤城也贊成調整，他指出，既然IAS 1原本就主張允當表達的前提之下，既然會誤導投資人，就可容許作法上有偏離原本規定的空間，但他也強調金管會必須有三個配套，一來是必須把省下的避險成本放入外價準備金，拉高至1兆以上和資本來強化壽險業體質，而且必須用政策引導壽險業投入更多公建。