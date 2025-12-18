星展銀行獲銀行家雜誌2025年「全球最佳銀行」
星展銀行近日獲「金融時報」旗下刊物「銀行家雜誌」（The Banker）頒發的年度最佳銀行獎項，評選為2025年「全球最佳銀行（Global Bank of the Year）」。這是星展銀行繼2018年和2021年後，第三度奪得該雜誌頒發此獎。
星展銀行此次亦囊括多項重要獎項，包括「亞洲最佳銀行」、「新加坡最佳銀行」、「亞洲最佳投資銀行」以及首次贏得「全球金融機構年度最佳投資銀行」。
星展銀行是在294家參選銀行中脫穎而出，展現其在全球金融業持續領先的地位與影響力。今年以來，星展銀行已同時拿下「歐元雜誌」和「銀行家雜誌」頒發「全球最佳銀行」獎項。
「銀行家雜誌」主編Silvia Pavoni表示，星展銀運用人工智慧加強客戶防詐保護，尤其在金融詐騙日益嚴峻的新加坡，更顯其成效與意義。同時，星展銀行積極培訓員工掌握新科技，這項投入也深受肯定。此外，星展銀開發智能合約，促成更快速、順暢的跨境支付體驗，也是評審委員會認為具前瞻性的創新方案。
星展集團執行總裁陳淑珊指出，未來會保持積極進取與靈活謙遜的態度，並不斷創新突破，擁抱新科技和永續理念，以形塑銀行業的未來。
