遠銀推金融業專屬快閃信貸 限時2.23%「打破職級均一價」

遠東商銀Bankee社群銀行推出業界罕見的「金融客群快閃信貸」專案，不看職位高低、不分年齡、不挑內外勤，只要符合核貸條件均可享一段式浮動利率2.23%，也不因業務績效或薪水波動而改變利率。這波快閃期間自12月18日至12月24日，也剛好是年末資金調度需求最高之際，三大亮點預料有機會在金融族群中掀起搶貸潮。

第一，市面信貸多以「職位」「部門」「是否業務」區分利率，主管與一般職員常有落差，而金融族群中，尤其獎金比例高者，薪酬波動也容易被加碼利率。遠東商銀Bankee社群銀行提供一段式浮動利率2.23%，顛覆市場提供不看職位、不看內外勤、不看獎金浮動、泛金融業皆可貸，「利率透明、沒有隱形差別待遇」讓金融族群一致視為「真正公平」的信貸方案。

其次，泛金融族群全面納入，呼應金融職涯流動度高、財務壓力同步提升的現況。此次資格不限於傳統金融體系，不論是銀行、金控、證券期貨、保險、金融租賃、保經代、甚至虛擬資產服務業（VASP），皆可享有 2.23% 一段式浮動利率。

遠東商銀 Bankee 社群銀行表示，金融業界工作型態快速多元化、跨產業流動加速，但對於信貸的需求一直很高，除了本身具備理財觀念，在轉職、調整職涯方向或面臨獎金波動時，需要穩定、可預期的貸款條件。同時，「泛金融族群」過往常被忽略，但同樣有貸款需求，因此也納入同一利率待遇，更貼近金融職涯趨勢下的真實需求。

第三，因應金融業特愛「深夜申貸」與「快閃方案」，因此採用全線上24小時申請。包括申請、文件上傳、審核、簽約對保皆可在 Bankee App 完成，無須實地到分行，不受分行營業時間限制，無論是在凌晨、假日或下班後都可以隨時進行，不受時間約束。

Bankee發現，超過三成申貸發生在晚間10點後至凌晨，顯示因為金融圈普遍工時長、節奏快，深夜是許多從業者能處理自身財務的唯一時間，全面線上化流程成為最符合金融族群申貸的方式之一。

遠東商銀Bankee社群銀行趁年末資金調度需求最高之際，推出「金融客群快閃信貸」，打破傳統「職級／職等／職別」計價模式，無論任何位階、收入、工作屬性的員工，只要符合信貸產品核貸條件，都可享有一段式浮動利率2.23%，申貸金額最低門檻新臺幣100萬元起，至最高700萬元。