遠銀推金融業專屬快閃信貸 限時2.23%「打破職級均一價」

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

遠東商銀Bankee社群銀行推出業界罕見的「金融客群快閃信貸」專案，不看職位高低、不分年齡、不挑內外勤，只要符合核貸條件均可享一段式浮動利率2.23%，也不因業務績效或薪水波動而改變利率。這波快閃期間自12月18日至12月24日，也剛好是年末資金調度需求最高之際，三大亮點預料有機會在金融族群中掀起搶貸潮。

第一，市面信貸多以「職位」「部門」「是否業務」區分利率，主管與一般職員常有落差，而金融族群中，尤其獎金比例高者，薪酬波動也容易被加碼利率。遠東商銀Bankee社群銀行提供一段式浮動利率2.23%，顛覆市場提供不看職位、不看內外勤、不看獎金浮動、泛金融業皆可貸，「利率透明、沒有隱形差別待遇」讓金融族群一致視為「真正公平」的信貸方案。

其次，泛金融族群全面納入，呼應金融職涯流動度高、財務壓力同步提升的現況。此次資格不限於傳統金融體系，不論是銀行、金控、證券期貨、保險、金融租賃、保經代、甚至虛擬資產服務業（VASP），皆可享有 2.23% 一段式浮動利率。

遠東商銀 Bankee 社群銀行表示，金融業界工作型態快速多元化、跨產業流動加速，但對於信貸的需求一直很高，除了本身具備理財觀念，在轉職、調整職涯方向或面臨獎金波動時，需要穩定、可預期的貸款條件。同時，「泛金融族群」過往常被忽略，但同樣有貸款需求，因此也納入同一利率待遇，更貼近金融職涯趨勢下的真實需求。

第三，因應金融業特愛「深夜申貸」與「快閃方案」，因此採用全線上24小時申請。包括申請、文件上傳、審核、簽約對保皆可在 Bankee App 完成，無須實地到分行，不受分行營業時間限制，無論是在凌晨、假日或下班後都可以隨時進行，不受時間約束。

Bankee發現，超過三成申貸發生在晚間10點後至凌晨，顯示因為金融圈普遍工時長、節奏快，深夜是許多從業者能處理自身財務的唯一時間，全面線上化流程成為最符合金融族群申貸的方式之一。

遠東商銀Bankee社群銀行趁年末資金調度需求最高之際，推出「金融客群快閃信貸」，打破傳統「職級／職等／職別」計價模式，無論任何位階、收入、工作屬性的員工，只要符合信貸產品核貸條件，都可享有一段式浮動利率2.23%，申貸金額最低門檻新臺幣100萬元起，至最高700萬元。

遠東商銀 金融業 信貸

相關新聞

台幣走勢弱 民眾乘機搶換匯

新台幣近期匯率走弱，帶動換匯需求升溫。多家行庫觀察，隨著年底接近，不少民眾趁新台幣出現相對有利的換匯價位，將手中外幣換回...

台幣連3貶 市場憂熱錢匯出潮

新台幣連三貶，市場擔心恐怕是外資匯出潮的「起手式」。金融圈人士分析，時序接近年底，外資調節台股部位的資金，已逐步轉為匯出...

壽險匯率會計制改革 定調…金管會揭示四大監理目標

立法院財委會今（18）日將召開壽險匯率會計制度調整公聽會。金管會提前釋出監理定調，改革不為修會計，而是降財報波動、減少過...

凱基期貨「期權績效透視鏡」一鍵分辨獲利實力 再推限額交易健檢

隨著2025年步入尾聲，正是投資人盤點年度成績單的關鍵時刻。面對今年金融市場的劇烈波動，許多人雖然帳面獲利，卻常心存疑問...

權值股台積電、聯發科回穩 新台幣測31.6元有阻力

美元指數於98獲得支撐並反彈至98.60附近的水準，市場整體陷入階段整理。新台幣匯價今早以31.55開盤，再貶2.4分，...

響應國際移民日精神 北富銀攜手One-Forty推出多語友善金融服務

今（18）日是聯合國制定的「國際移民日」，目前有近百萬名外籍人士長期在台居住，其中超過86萬人是來自印尼、越南、泰國、菲...

