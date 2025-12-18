群益證耶誕送暖偏鄉 宣導反詐知識 關懷原住民長者健康

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券攜手數位人道協會，前往苗栗縣象鼻文化健康站，舉辦「耶誕送暖偏鄉」公益活動。群益金鼎證券總經理李文柱（中排左二）、執行副總裁王雅芳（中排左一）、資深副總裁馬韶鴻（中排左三）、竹南分公司經理魯啟德（中排左四）、資深副總裁張麗芬（中排左五）、數位人道協會營運長陳彣頴（前排右一）與文健站原住民長輩一同合影。群益金鼎證券／提供
群益金鼎證券攜手數位人道協會，前往苗栗縣象鼻文化健康站，舉辦「耶誕送暖偏鄉」公益活動。群益金鼎證券總經理李文柱（中排左二）、執行副總裁王雅芳（中排左一）、資深副總裁馬韶鴻（中排左三）、竹南分公司經理魯啟德（中排左四）、資深副總裁張麗芬（中排左五）、數位人道協會營運長陳彣頴（前排右一）與文健站原住民長輩一同合影。群益金鼎證券／提供

群益金鼎證券攜手數位人道協會，前往苗栗縣象鼻文化健康站，舉辦「耶誕送暖偏鄉公益活動，這次活動由群益金鼎證券總經理李文柱親自帶領企業志工團隊，到場陪伴原民長者進行健康促進活動，並融入金融反詐宣導與有獎徵答，為偏鄉長者帶來溫暖與實用的知識。選擇象鼻文化健康站作為活動據點，不僅因其鄰近群益金鼎證券愛閱讀專案長期贊助的象鼻國小，更因其作為原住民據點，能結合健康照護課程與金融知識宣導，深化在地關懷。

群益金鼎證券總經理李文柱表示：「此次活動不僅是群益金鼎證券實踐企業社會責任的具體行動，更是我們關懷偏鄉族群、推動金融普惠的重要一步。透過與數位人道協會的合作，我們希望讓更多偏鄉長者獲得健康與金融反詐知識的資源，並為社會帶來更多正向影響。」活動當天，群益志工團隊帶著豐富的「群益大禮包」親自造訪，不僅陪伴長者進行健康活動，更透過互動式反詐宣導與有獎徵答，讓長者在歡樂中學習實用知識。

群益金鼎證券長期致力於實踐企業社會責任，而數位人道協會則透過數位方式提升長輩健康識能，並建立早期發現與治療的習慣，已成功導入全台22個縣市、1400個社區據點，累計上課人次高達45萬人次。本次合作特別針對原住民委員會設立的文化健康站，提供金融反詐服務，讓長者在健康促進的同時，也能提升金融識能，進一步實踐金融普惠的目標。

群益金鼎證券長期致力於防詐教育推廣等普惠金融服務，透過講座、家庭日及品牌日活動，將防詐觀念深入社會各角落，因此日前榮獲台灣證券交易所頒發「反詐騙評鑑卓越獎」的殊榮。此外，群益金鼎證券更響應國家健康政策的推動，積極關懷民眾及同仁的健康，今年全台灣 52 個分公司皆獲得國健署「722安心血壓站」計畫的認可標誌，成為民眾隨時監測血壓、關注健康的重要據點。

歡迎所有民眾造訪群益全台據點，群益金鼎證券不僅提供專業的理財服務，更希望透過這些貼心設計，讓民眾在獲得金融知識的同時，也能關注自身健康。未來，群益金鼎證券也將持續深化企業社會責任的實踐，為社會創造更多價值。

群益 公益活動 偏鄉

