LINE GO 通過 ISO 27001 / ISO 27701 雙國際認證

台灣指標性 MaaS（Mobility as a Service）生態圈整合平台 LINE GO，於17日正式獲得 ISO 27001 資訊安全管理系統及 ISO 27701 隱私資訊管理系統雙重國際認證。

LINE GO 總經理林子原於授證儀式時表示，「面對現今複雜的網際網絡安全潛在威脅，我們始終將業務數據、客戶資料安全與隱私保護視為首要使命。今天正式獲得 ISO 雙重驗證，顯現 LINE GO 對資訊安全與隱私保護上的國際級實力。我們將持續致力於精進資安防護，為用戶打造更安全、更值得信賴的移動生態圈。」

這代表 LINE GO 在資安治理與隱私保護均達到國際最高標準，展現企業守護用戶與合作夥伴資訊安全的堅定承諾。LINE GO 自 2023 年品牌升級以來，平台以「科技驅動服務、用戶體驗為核心」為原則，整合日常所需的七大交通服務於單一移動平台，目前用戶數已突破 480 萬。

「以科技驅動服務、以用戶體驗為中心」

LINE GO 打造全台最大數位移動生態圈

LINE GO團隊積極導入 AI 及機器學習技術，全面強化前端使用體驗及後端營運效率。

以 LINE GO TAXI 為例，機器學習技術幫助系統根據行程特徵來優化系統派遣模型，並強化車輛媒合效率以減少乘客等車時間，成功提升車輛媒合率及用戶滿意度 5%。

此外，叫車介面整合地圖系統，使用戶叫車時能看見出發地與目的地間的距離、交通壅塞狀況及預估乘車時間。

LINE GO 近期更依照用戶行為導向，進行介面大幅度升級。用戶能在介面首頁快速叫車或找到租車站點資訊，在使用上更直覺。LINE GO 也持續與跨產業夥伴結盟，包含：數位金融、交通移動、美食生鮮平台、廣告影音等企業，共同打造一個便利的數位移動生態圈。

以國際標準打造資安基礎

成為最值得信賴的移動科技平台，在提供跨服務、多供應商串接與大量數據處理的數位移動服務中，資訊安全與用戶隱私保護是營運基礎。因此 LINE GO 持續投入資源，建置完善的資安與隱私管理系統，以嚴格遵循國內法規。

同時，更以 ISO 國際標準作為內部治理基準，確保管理能力達到全球頂尖水平。持續強化教育訓練、資安演練與監控機制，將資安與隱私保護深植為企業核心文化。

林子原進一步表示，「未來將持續以『科技為核心、使用便利、用戶安心』為基礎提供服務與跨界合作，讓用戶享受便捷的數位移動生活。」