權值股台積電、聯發科回穩 新台幣測31.6元有阻力

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
美元指數於98獲得支撐並反彈至98.60附近的水準，市場整體陷入階段整理。新台幣匯價今早以31.55開盤，再貶2.4分，隨後測試31.6元。本報資料照片
美元指數於98獲得支撐並反彈至98.60附近的水準，市場整體陷入階段整理。新台幣匯價今早以31.55開盤，再貶2.4分，隨後測試31.6元。外資今早仍有匯出款，但力道略為縮小，回測31.6元有阻力。

在美元方面，投資人等待美國周四公布的11月消費者物價指數CPI，以及周五公布的個人消費支出PCE物價指數。

而新台幣近期則受外資熱錢進出牽動，台股今早權值股台積電（2330）和聯發科（2454）出現回穩，略為消弭市場對外資連日提款的恐慌。

今早盤新台幣最低匯價來到31.595，貶值6.9分。

新台幣 消費者物價指數 外資

