權值股台積電、聯發科回穩 新台幣測31.6元有阻力
美元指數於98獲得支撐並反彈至98.60附近的水準，市場整體陷入階段整理。新台幣匯價今早以31.55開盤，再貶2.4分，隨後測試31.6元。外資今早仍有匯出款，但力道略為縮小，回測31.6元有阻力。
在美元方面，投資人等待美國周四公布的11月消費者物價指數CPI，以及周五公布的個人消費支出PCE物價指數。
而新台幣近期則受外資熱錢進出牽動，台股今早權值股台積電（2330）和聯發科（2454）出現回穩，略為消弭市場對外資連日提款的恐慌。
今早盤新台幣最低匯價來到31.595，貶值6.9分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言