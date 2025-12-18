響應國際移民日精神 北富銀攜手One-Forty推出多語友善金融服務

今（18）日是聯合國制定的「國際移民日」，目前有近百萬名外籍人士長期在台居住，其中超過86萬人是來自印尼、越南、泰國、菲律賓等國家的移工。台北富邦銀行響應國際移民日精神，與非營利組織One-Forty合作推動多語友善金融服務，透過多語資源與貼心服務，協助外籍人士順利融入在地生活。

One-Forty創辦人陳凱翔指出，去年與北富銀合作進行的「移工金融理財認知大調查」顯示，超過三成移工因語言障礙無法順利使用台灣金融服務，27%曾遭遇詐騙，其中有44%認為語言隔閡是難以防範詐騙的主因。這些挑戰不僅增加移工的金融風險，更可能驅使部分族群轉向使用非正規的金融管道，進一步衍生安全疑慮。因此，如何降低語言門檻、提升金融安全意識，成為促進社會共融的重要課題。

北富銀行政長郭佳綾表示，許多移工對金融用語及服務流程感到陌生甚至畏懼。北富銀攜手One-Forty推動多語友善金融服務，北富銀多語版「銀行常用服務使用指南」提供印尼、越南、泰國、菲律賓四國語言版本，內容涵蓋開戶、存提款、匯款、轉帳等常見情境，以圖像為主、文字為輔，外籍人士也能輕鬆理解流程。設計過程中邀請外籍客戶實地體驗，依回饋優化內容，並於分行設置英語小尖兵，增強臨櫃英語溝通能力，並擴充ATM機台使用語言選項。

勞動部統計，目前在台從事看護工作的移工約有22萬人，是銀髮照護的重要支柱，也是攔阻高齡詐騙的第一線防線。北富銀製作四國語系「防詐指引」及中英雙語「防詐溝通圖卡」，拍攝印尼文與中文雙語版理財教學影片、設計雙語版「富足人生」桌遊，接下來還會陸續推出以越南、泰國、菲律賓三國語言製作的理財教學影片。

在台工作6年的菲律賓籍移工Joyce表示，分行提供的銀行常用服務使用指南讓開戶與轉帳流程一目了然，臨櫃溝通也更順暢；印尼籍移工Hanna指出，過去雖常看到「165」防詐專線，但不清楚用途，北富銀的防詐指引以簡單明確的方式說明，讓她知道遇到詐騙疑慮時可以立即撥打165求助；另一位印尼籍移工Mia則分享，原本害怕使用ATM，擔心操作錯誤導致辛苦錢不見，如今北富銀ATM提供印尼語介面，讓她再也不擔心轉錯帳。