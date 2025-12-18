500元假鈔充斥市場？央行澄清「舊圖被轉傳」 5特徵辨識真偽

近日Line及多個社群平台流傳訊息指稱「500元假鈔已上市，市場幾乎都在用」，並搭配真假鈔對比圖片，教導民眾以「右中左下均有500圖樣」辨識真偽。對此，台灣事實查核中心與中央銀行、刑事警察局查證後指出，相關說法為錯誤訊息，近期並未出現偽鈔異常流通情況。

查核中心指出，網傳的真假鈔比對圖片並非近期資料，早在2020年及2022年即曾於網路流傳。當時即已由央行及刑事警察局澄清，並未發現該類型假鈔流通。

查核中心於12月17日向中央銀行查證，央行表示，近期500元偽鈔的流通率並無異常，且近半年內並未發現網傳圖片所示序號的偽鈔案例，研判網路流傳圖片為舊圖再度被轉傳，與近期狀況無關。刑事警察局也於12月16日受訪指出，該圖片已流傳多年，並非近期出現的新型假鈔，網路傳言所稱「市場幾乎都在使用假鈔」並不符合事實。

針對傳言宣稱「右中左下均有500圖樣才是真鈔」的辨識方式，央行強調不建議僅以單一特徵作為判斷依據。由於偽鈔樣態多元，可能仿冒水印、光影變化箔膜或隱藏字樣，單靠某一細節容易誤判。部分假鈔甚至會刻意模仿正確印刷層次，讓字體看似位於條狀箔膜之上；此外，真鈔也可能因磨損、清洗或接觸化學物質，導致箔膜脫落，進而影響外觀判讀。

根據央行網站，可從鈔券上五大防偽特徵有效辨識真偽：

一、摸一摸凸起觸感

所有流通鈔券的正面特定位置，皆採用凹版印刷。若以手指觸摸鈔券正面的左上角、左下角及右下角的面額數字，可感覺到明顯的凸起觸感，此為辨識真鈔的重要基礎。

二、迎光透視水印

將鈔券迎光查看，可看到專屬水印圖案與面額數字。以500元面額的鈔票來說，則是「竹子」與「500」。

三、輕轉鈔票，檢視變色油墨

央行說明，鈔券正面左下角的面額數字使用變色油墨印製，在輕轉角度時，顏色會隨之改變，例如由金色變為綠色，為肉眼即可辨識的防偽特徵。

四、檢視變色窗式安全線

鈔券內嵌的窗式安全線，在轉動時會呈現顏色變化與面額數字。500元與1000元鈔券的安全線，轉動時會出現七彩光影效果，並可看到對應面額字樣。

五、側視隱藏字

將鈔券以約15度角側面觀看，可在右下角圖文中看到隱藏的面額數字，這是平視時不易察覺的防偽設計。

央行強調，假鈔可能仿冒部分防偽特徵，民眾不應僅依單一細節判斷，而應同時檢查多項設計。只要依循完整辨識步驟，即可大幅降低誤收假鈔的風險，遇有疑慮也可交由金融機構或警方協助確認。