野村投信：看好美國、台灣與中國大陸 債券加碼非投資等級債

2025年全球金融市場震盪起伏，但以全年的角度來看，多數市場不僅為正報酬，在AI強勁成長的帶動下，股市表現更是突出。展望2026年，野村投信認為，在 獲利成長優於長期趨勢、較寬鬆的貨幣政策及政策阻力減弱的三大利多支持下，全球股市有望持續成長，2026年第1季建議採取股優於債的資產配置。股市看好最能受惠AI成長趨勢的美國、台灣及基本面改善的中國大陸，債市雖有美國降息利多，但須關注政府與企業發債量增加，相對看好新興市場與亞洲的非投資等級債。

野村投信投資長陳致洲表示，AI 超級週期正推動創紀錄的資本支出與盈利擴張，且不僅各大企業積極投入資本支出，各國政府也加入戰局，都不希望在這場競賽中落後其他人，這股動能更從科技巨頭擴展至其他產業，預期在2026年，AI需求強勁成長的趨勢不變，相關投資題材依然是市場焦點。

此外，就總體經濟而言，市場預估2026年美國經濟成長率為2%，失業率5%，消費韌性強。亞洲成長率5%，歐洲成長雖較低，但有財政刺激。加上美國在2026年下半年將有期中選舉，貿易戰疑慮降低，聯準會新任主席將於5月上任，將採取更為寬鬆的貨幣政策，2026年可能還有兩次降息機會。由於基本面有利風險性資產表現，在資產配置方面，建議加碼股票部位，債券則持中立看待。

陳致洲指出，相對看好受惠AI成長趨勢的美國、台灣及基本面改善的大陸股市，以美股來說，在近年來的強勁上漲後，獲利了結可能帶來短期的波動，企業的盈利增長趨勢持續，將推動美國股市指數走高，但估值、部位配置與政策限制上行空間。除非出現放鬆監管及AI生產力廣泛提升的證據，美股出現進一步的估值擴張空間有限。

此外，領漲族群將出現擴散，並出現多次輪動的情況。台股受惠於美國及全球 AI 建設，企業的盈利動能加速，但在連續三年強勁表現後，短期獲利了結風險升高。至於大陸股市，有利因素包括出口升級、AI導入 、民企「反內卷」政策，以及資本市場改革；另外需關注通縮與消費改善。

債市部分，新興市場債券將可受益於亞洲的強勁經濟成長，須留意美國投資級債的風險如次級貸款、私人信貸、循環融資等。此外，因總體經濟穩步成長加上AI需求強勁，貴重金屬在內的原物料也有持續成長空間。由於投資機會多元且前景樂觀，建議減碼現金部位。

野村投信海外投資部主管呂丹嵐表示，2026年股市展望為中性偏多，近年的投資主流 - AI不僅僅是投資主題，也推動經濟成長，且更重要的是，AI已非單一產業的投資，而是經濟金融史的重要發展。除科技股持續增加資本支出，其他產業的公司也開始積極導入AI，有望進一步提升生產力與企業獲利，2026年的投資課題就是尋找受惠於AI的企業。

2025年美國近50%的經濟成長貢獻來自於AI的投資，預期2026年美國GDP也有大約1%以上的貢獻來自於AI，由於美國科技巨頭大舉投入資本支出在AI相關的建置，從供應鏈到基礎設施如電力等形成緊密的生態體系，讓部分投資人擔憂形成泡沫。短期市場進入檢驗AI投資貨幣化的時期，股市可能較為震盪，但2026年經濟持續成長，AI仍為推升全球經濟與股市的推手，回檔即為買進時點。

在產業配置方面，美股除AI相關科技股，非AI族群亦有復甦機會，歐洲與日本的AI投資在追趕中，可加以關注；此外，長線來看全球增加國防支出趨勢持續上升，俄烏和平談判的風聲是逢低布局機會。過去表現落後的生技醫療類股，隨著美國政策風險降低以及降息趨勢確立，獲得逆風消除的正向支持。

野村投信固定收益部主管謝芝朕表示，預估2026年全球債市表現主要受到四大因素影響：AI資本支出、聯準會利率政策、大陸「黃金絲路」戰略及對於美元貶值的擔憂。龐大的AI資本支出將推動投資級債券發行量大幅增加，可能導致2026年信貸利差擴大。利率政策部分，美國K型經濟、AI相關失業及美國政府利息支出增加，預估2026年聯準會仍有降息空間，預估會再降息兩次，甚至開始擴張資產負債表。另外，大陸官方大幅買進黃金，試圖利用黃金推動人民幣國際化，並避免美國政府未來將金融體系進行武器化，2026年人民幣預料將表現優異。

整體而言，全球貨幣政策趨於寬鬆，推動全球貨幣供應強勁增長。充裕的流動性將使2026年全球信貸違約率維持低檔。違約率保持在低檔，使投資級與非投資等級債券在2025年取得不錯回報。隨著全球央行持續寬鬆，預期2026年回報仍保持良好，且非投資級債券表現可望優於投資級債券。在非投資等級債方面，2026上半年偏好亞洲及新興市場；投資級債則看好美國、新興市場及亞洲。