聽新聞
0:00 / 0:00
中信銀深耕越南 再添2據點
中國信託銀行海外布局再添據點，繼十五日胡志明（平陽）辦事處開幕，海防辦事處昨天也正式開業，延伸現有南北越雙核心胡志明市分行及河內辦事處的服務，強化跨境金融服務實力；而中信銀再添兩據點，也為其拓展海外金融服務版圖的重要里程碑。
中信銀深耕越南卅周年，為越南布局最完整、網絡最廣的國銀，中信銀國際法金事業總處總處長林永健表示，中信銀洞察越南吸引全球供應鏈趨勢，除現有的胡志明分行及河內辦事處，今年接連設立兩辦事處，展現對越南市場的承諾與高度支持。
中信銀海防辦事處坐落於北越最大海港核心區域，鄰近河內及越南東部經濟走廊起點，近年受惠大型電子與高科技投資案，半導體、組裝與零組件供應鏈快速落地，成為越南北部外貿門戶，亦可承接北越產業鏈金融需求的關鍵據點，強化企業海外擴張、國際結算與資金調度支援。
日前開幕的胡志明（平陽）辦事處則位於胡志明市以北，是越南相對成熟的製造重鎮，匯聚國際供應鏈廠商及工業園區，外銷需求持續擴張。胡志明（平陽）辦事處將聚焦企業授信、跨境貿易融資與財務管理等服務，協助台商因應國際訂單、成本轉嫁及物流變動，提升資金運用彈性。
除持續深耕越南市場外，中信銀也積極拓展東協與南亞金融布局，強化跨境結算、供應鏈金融與企業財務管理等服務，推動企業在亞洲市場的資金配置與投資效率，並透過集團海外據點優勢，助力企業在產業鏈重組過程掌握優勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言