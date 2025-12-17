中信銀深耕越南 再添2據點

中國信託銀行海外布局再添據點，繼十五日胡志明（平陽）辦事處開幕，海防辦事處昨天也正式開業，延伸現有南北越雙核心胡志明市分行及河內辦事處的服務，強化跨境金融服務實力；而中信銀再添兩據點，也為其拓展海外金融服務版圖的重要里程碑。

中信銀深耕越南卅周年，為越南布局最完整、網絡最廣的國銀，中信銀國際法金事業總處總處長林永健表示，中信銀洞察越南吸引全球供應鏈趨勢，除現有的胡志明分行及河內辦事處，今年接連設立兩辦事處，展現對越南市場的承諾與高度支持。

中信銀海防辦事處坐落於北越最大海港核心區域，鄰近河內及越南東部經濟走廊起點，近年受惠大型電子與高科技投資案，半導體、組裝與零組件供應鏈快速落地，成為越南北部外貿門戶，亦可承接北越產業鏈金融需求的關鍵據點，強化企業海外擴張、國際結算與資金調度支援。

日前開幕的胡志明（平陽）辦事處則位於胡志明市以北，是越南相對成熟的製造重鎮，匯聚國際供應鏈廠商及工業園區，外銷需求持續擴張。胡志明（平陽）辦事處將聚焦企業授信、跨境貿易融資與財務管理等服務，協助台商因應國際訂單、成本轉嫁及物流變動，提升資金運用彈性。

除持續深耕越南市場外，中信銀也積極拓展東協與南亞金融布局，強化跨境結算、供應鏈金融與企業財務管理等服務，推動企業在亞洲市場的資金配置與投資效率，並透過集團海外據點優勢，助力企業在產業鏈重組過程掌握優勢。