聽新聞
0:00 / 0:00

中信銀深耕越南 再添2據點

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
中國信託銀行海防辦事處昨天開幕，中國信託銀行國際法金事業總處總處長林永健（左五）與來自東南亞各地逾一五○位貴賓與客戶共襄盛舉。圖／中信銀提供
中國信託銀行海防辦事處昨天開幕，中國信託銀行國際法金事業總處總處長林永健（左五）與來自東南亞各地逾一五○位貴賓與客戶共襄盛舉。圖／中信銀提供

中國信託銀行海外布局再添據點，繼十五日胡志明（平陽）辦事處開幕，海防辦事處昨天也正式開業，延伸現有南北越雙核心胡志明市分行及河內辦事處的服務，強化跨境金融服務實力；而中信銀再添兩據點，也為其拓展海外金融服務版圖的重要里程碑。

中信銀深耕越南卅周年，為越南布局最完整、網絡最廣的國銀，中信銀國際法金事業總處總處長林永健表示，中信銀洞察越南吸引全球供應鏈趨勢，除現有的胡志明分行及河內辦事處，今年接連設立兩辦事處，展現對越南市場的承諾與高度支持。

中信銀海防辦事處坐落於北越最大海港核心區域，鄰近河內及越南東部經濟走廊起點，近年受惠大型電子與高科技投資案，半導體、組裝與零組件供應鏈快速落地，成為越南北部外貿門戶，亦可承接北越產業鏈金融需求的關鍵據點，強化企業海外擴張、國際結算與資金調度支援。

日前開幕的胡志明（平陽）辦事處則位於胡志明市以北，是越南相對成熟的製造重鎮，匯聚國際供應鏈廠商及工業園區，外銷需求持續擴張。胡志明（平陽）辦事處將聚焦企業授信、跨境貿易融資與財務管理等服務，協助台商因應國際訂單、成本轉嫁及物流變動，提升資金運用彈性。

除持續深耕越南市場外，中信銀也積極拓展東協與南亞金融布局，強化跨境結算、供應鏈金融與企業財務管理等服務，推動企業在亞洲市場的資金配置與投資效率，並透過集團海外據點優勢，助力企業在產業鏈重組過程掌握優勢。

中信銀 越南

延伸閱讀

菜販遇越南婦索討芥菜廢葉 內行曝越南料理關鍵食材：很好吃

中信銀捐檢銀打詐系統

KPMG 打造亞洲資管新航線

教育部攜台科大推動台越人才基地 NVIDIA、台積電簽約合作

相關新聞

金融業獨董提名 銀行局長童政彰：兩種情況將要求提名委員會說明

針對獨董任期問題，金管會銀行局長童政彰今日表示，除了延續獨董連任不宜超過3年的現行規定，金管會還將針對獨董已任滿二屆，以...

股匯齊跌 新台幣收31.526元創逾7個月新低

外資賣超台股並加速匯出，台灣股匯今天同步下跌，新台幣兌美元以31.5元開出，盤中最低觸及31.585元，收在31.526...

台彩業績年年高 表揚經銷商

台灣彩券公司今年業績再創新高。台彩董事長黃志宜昨天表示，截至十二月十日，業績達到一六三四點三億元，今年業績應該可以達到一...

中信銀深耕越南 再添2據點

中國信託銀行海外布局再添據點，繼十五日胡志明（平陽）辦事處開幕，海防辦事處昨天也正式開業，延伸現有南北越雙核心胡志明市分...

獨／保險局周五召壽險高層開會 匯率會計改制四重點曝光

據透露，金管會將由保險局長王麗惠出面，在本周五召集所有壽險公司的高層就「壽險業匯率會計制度調整」召開研商會議，其中，保險...

外幣放款衝史上最強 國銀獲利有撐了

據央行統計，10月底國銀外幣放款餘額6,922億元，月增892億元，改寫史上同期最強表現，年增三成，也一舉推升累計前十月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。