台彩業績年年高 表揚經銷商

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
台彩公司昨舉辦二○二五年公益彩券績優經銷商表揚大會，台彩董事長黃志宜（左六）、總經理謝志宏（左四）、財政部國庫署副署長林秀燕（左五）等人合影。記者余承翰／攝影
台彩公司昨舉辦二○二五年公益彩券績優經銷商表揚大會，台彩董事長黃志宜（左六）、總經理謝志宏（左四）、財政部國庫署副署長林秀燕（左五）等人合影。記者余承翰／攝影

台灣彩券公司今年業績再創新高。台彩董事長黃志宜昨天表示，截至十二月十日，業績達到一六三四點三億元，今年業績應該可以達到一六五○億元；台彩將持續推廣公益彩券理念，把每張彩券背後的善意，轉化為社會福利照護資源，讓公益的力量遍及台灣每個角落。

台彩昨舉辦二○二五年公益彩券績優經銷商表揚大會，表揚一五七位電腦型與立即型彩券績優經銷商；今年特別新增公益愛無限獎，讓公益彩券為社會帶來的正面效益被更多人看見。黃志宜、副董事長金延華及總經理謝志宏均出席表揚大會，財政部國庫署副署長林秀燕與六大彩券工（公）協會代表蒞臨，見證績優經銷商榮耀時刻。

黃志宜指出，今年截至十二月十日，立即型彩券銷售八六○點八億元、電腦型彩券七七三點五億元，雙雙創下新高；截至十一月底為政府創造的第五屆公益彩券盈餘為六三六點三九億元。

對於電腦型彩券業績成長，黃志宜說，原因包括春節加碼表現強勢、威力彩和大樂透都有高頭彩累積、新進經銷商熟悉如何銷售，帶動銷售業績；立即型方面，除了歸功於春節檔期銷售成績凸出，還有產品發行節奏掌握精準，各檔產品配置貼近市場需求，以及多元產品與行銷並行，貼近不同消費族群的生活偏好。

謝志宏指出，台彩業績年年創新高，儘管壓力很大，但對明年還是樂觀期待，因為經營團隊已有十九年經驗，也會照這樣的節奏走。

