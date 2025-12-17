聽新聞
台幣走勢弱 民眾乘機搶換匯

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

新台幣近期匯率走弱，帶動換匯需求升溫。多家行庫觀察，隨著年底接近，不少民眾趁新台幣出現相對有利的換匯價位，將手中外幣換回新台幣，提前準備年終資金與紅包錢。

美股投資已成為市場顯學之一，今年美股表現亮眼，不少布局海外市場的投資人下半年陸續獲利了結。然而，碰巧新台幣匯價「不太美麗」，因此不少對匯差敏感的投資人將資金轉入短期美元定存持續持有，等待機會換匯。

近三個交易日新台幣快速貶值，回到將近今年四月的價位，銀行主管表示，從周一盤中開始就有民眾開始關注換匯，還有不少理財客戶也打算在年底前將外幣部位轉回新台幣，一方面不要錯過現在的「甜甜價」，另一方面增加手中現金部位，以因應年終支出或家庭資金規畫。

近期新台幣再度轉弱，則成為資金回流的新契機。行庫指出，部分原本持有美元定存的客戶，看到新台幣兌美元匯價回到相對有利區間，開始分批換回新台幣，不少客戶明確表示，希望在年底前提高新台幣現金水位，作為家庭支出、紅包或年初資金運用的準備。

銀行主管指出，現在民眾對於匯率的注意程度超乎想像，周一新台幣重貶一點七八角後，理財部門就出現客戶換匯需求，尤其經歷過先前二字頭匯價的民眾，現在卅一點五元的價格「可以說是年底最好的禮物」。

銀行主管分析，年底向來是民眾檢視資金配置的重要時點，加上年終獎金、紅包需求與家庭支出增加，對新台幣的需求自然提高。若匯率出現相對有利的換匯條件，民眾多半會選擇提前規畫資金，避免集中在年節前後換匯，造成不必要的匯率風險。

但行庫也提醒，匯率走勢仍受國際金融情勢與資金流向影響，短期波動難以預測，民眾可依自身資金需求與使用時點，採取分批換匯方式，降低匯率波動帶來的影響。

台幣匯率 美元匯率

