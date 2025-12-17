聽新聞
台幣連3貶 市場憂熱錢匯出潮

聯合報／ 記者藍鈞達任珮云／台北報導
新台幣兌美元匯率連三貶，昨貶破卅一點五元，市場擔心外資熱錢持續匯出，恐形成卅二元保衛戰。本報資料照片
新台幣連三貶，市場擔心恐怕是外資匯出潮的「起手式」。金融圈人士分析，時序接近年底，外資調節台股部位的資金，已逐步轉為匯出，對新台幣造成貶值壓力，中央銀行今天舉行今年最後一次理監事會議，預計匯率議題將成為理事高度關注焦點。

新台幣昨貶值五點一分，貶破卅一點五元關卡，收在卅一點五二六元，創七個半月新低，累計本周三個交易日貶值逾一個百分點、共三點二四角，成交量持續維持在廿億美元的高檔。匯銀主管指出，外資連三日賣超台股共一四○八億元，也讓外資熱錢形成新台幣最大賣壓來源。

台股昨天小跌十一點，指數收在二萬七五二五點，外資再賣超三二三億元。法人表示，台股今年表現突出，創下二萬八五六八點的歷史高點，值得注意的是，外資先前陸續從中小型股獲利了結，轉至台積電等權值股及透過期貨、選擇權方式維持市場曝險。不過，法人指出，「近期有所改變」，以台積電為例，從一五一五元的近期高點回落到昨盤中最低一四二五點，短線下殺九十元，就是外資從過去「部位調整」轉向「實際匯出」的跡象。

國際方面，美元指數昨日回升約百分之○點四，站回九十八點五之上，主要反映聯準會官員偏鷹派言論再度推升美元走勢。亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克表示，通膨風險仍高，明年不宜過早啟動降息，這番談話使市場對降息的樂觀情緒降溫。

富邦金控首席經濟學家羅瑋透露，依內部估計，外資現在持有台股的價值增幅，約為一比三，表示外資持有成本低，但比重及獲利都高，一旦撤出台股時，那股力量會「非常可怕」；匯銀主管也說，外資若開啟匯出動作，「新台幣恐怕還有得貶，甚至貶回卅二元都有可能」，畢竟累積一段時間的獲利，若匯出將會讓新台幣承受極大壓力。

據了解，央行也注意到這股資金風向，除了連續三天進場維持匯價穩定外，今天理監事會可能也會針對匯價短期波動進行討論；大型匯銀主管指出，「適逢理監事會，老大（央行）不會當作沒看到。」

央行官員多次強調，新台幣匯率以維持「動態穩定」為原則，並將視市場狀況適度進行調節。金融圈人士分析，短期內新台幣仍可能隨外資資金進出而趨貶，但美國匯率報告可能在年底前出爐，如果新台幣匯率過度震盪，恐怕引發外界關注，預計央行後續會持續觀察外資在股市與匯市的動向，並透過調節降低市場單方面的預期心理。

