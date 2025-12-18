金融競爭力論壇23日登場 國壽總座劉上旗：兩大路徑拚永續投資

國泰人壽總經理劉上旗表示，國壽長年推動永續投資策略，並以成為「亞洲責任投資典範」為願景，不僅已完全接軌國內外責任投資框架，並透過「資金影響力」與「對話影響力」兩大路徑，與企業、社會共同朝永續發展邁進。

經濟日報將於12月23日舉辦「金融競爭力論壇－永續×創新 亞資中心新機遇」，劉上旗將參加論壇的高峰對談「永續投資與資產配置：壽險業的契機」，並擔任與談人。本論壇由臺灣證券交易所、中國信託銀行、國泰人壽、國泰世華銀行、國泰投信、玉山銀行、富邦金控（2881）、南山人壽協辦。

劉上旗表示，國壽引導產業朝永續方向發展方式有二，一是資金影響力，即發揮投資的核心職能，建立完善的永續投資制度，對ESG評比較低的公司加強檢視，引導投資團隊優先選擇評比佳的標的，並聚焦五大永續領域的主題式投資，包含低碳轉型、基礎建設、水資源、高齡與健康、社區及金融包容性等，去年底相關投資金額約1.46兆元，年增10.1%。

二是對話影響力，為透過與被投資的高階管理者、投資人關係或永續團隊持續建立對話，使企業認知ESG對其營運的影響，進而認同永續、主動管理ESG風險，落實於日常營運，進一步成為「聚眾影響力」，擴大永續的正向循環。

劉上旗強調，國壽是國內唯一連續五次入選證交所「盡職治理揭露較佳名單」的壽險公司，2022年便成立全台首個專責責任投資小組，將ESG內化於投資團隊，也是首家導入國際ESG資料庫，建立ESG風險審核流程，更持續增加低碳投資，截至2024年底，低碳投資規模已達2,590.5億元。劉上旗表示，將致力接軌國內外責任投資框架，將「金融」影響力驅動為「聚眾」影響力，期許成為亞洲責任投資典範。