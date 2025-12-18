快訊

濃霧擾台南嘉義 吳德榮：今水氣增北東濕涼 周日「冬至」冷空氣南下

金融競爭力論壇23日登場 國壽總座劉上旗：兩大路徑拚永續投資

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國壽總經理劉上旗。國壽／提供
國壽總經理劉上旗。國壽／提供

國泰人壽總經理劉上旗表示，國壽長年推動永續投資策略，並以成為「亞洲責任投資典範」為願景，不僅已完全接軌國內外責任投資框架，並透過「資金影響力」與「對話影響力」兩大路徑，與企業、社會共同朝永續發展邁進。

經濟日報將於12月23日舉辦「金融競爭力論壇－永續×創新 亞資中心新機遇」，劉上旗將參加論壇的高峰對談「永續投資與資產配置：壽險業的契機」，並擔任與談人。本論壇由臺灣證券交易所、中國信託銀行、國泰人壽、國泰世華銀行、國泰投信、玉山銀行、富邦金控（2881）、南山人壽協辦。

劉上旗表示，國壽引導產業朝永續方向發展方式有二，一是資金影響力，即發揮投資的核心職能，建立完善的永續投資制度，對ESG評比較低的公司加強檢視，引導投資團隊優先選擇評比佳的標的，並聚焦五大永續領域的主題式投資，包含低碳轉型、基礎建設、水資源、高齡與健康、社區及金融包容性等，去年底相關投資金額約1.46兆元，年增10.1%。

二是對話影響力，為透過與被投資的高階管理者、投資人關係或永續團隊持續建立對話，使企業認知ESG對其營運的影響，進而認同永續、主動管理ESG風險，落實於日常營運，進一步成為「聚眾影響力」，擴大永續的正向循環。

劉上旗強調，國壽是國內唯一連續五次入選證交所「盡職治理揭露較佳名單」的壽險公司，2022年便成立全台首個專責責任投資小組，將ESG內化於投資團隊，也是首家導入國際ESG資料庫，建立ESG風險審核流程，更持續增加低碳投資，截至2024年底，低碳投資規模已達2,590.5億元。劉上旗表示，將致力接軌國內外責任投資框架，將「金融」影響力驅動為「聚眾」影響力，期許成為亞洲責任投資典範。

國泰人壽 ESG

延伸閱讀

立院衛環委員會訪中國醫大附醫 考察AI智慧醫療

華航勇奪ESG交通運輸永續金獎 唯一蟬聯兩屆航空業者

砂石大王轉型資源循環 開發低碳排再生建材！立順興賣進台積電中科廠

市值型ETF年終盤點…00905績效打敗大盤！銅板價成小資族高CP值首選

相關新聞

台幣連3貶 市場憂熱錢匯出潮

新台幣連三貶，市場擔心恐怕是外資匯出潮的「起手式」。金融圈人士分析，時序接近年底，外資調節台股部位的資金，已逐步轉為匯出...

台幣走勢弱 民眾乘機搶換匯

新台幣近期匯率走弱，帶動換匯需求升溫。多家行庫觀察，隨著年底接近，不少民眾趁新台幣出現相對有利的換匯價位，將手中外幣換回...

壽險匯率會計制改革 定調…金管會揭示四大監理目標

立法院財委會今（18）日將召開壽險匯率會計制度調整公聽會。金管會提前釋出監理定調，改革不為修會計，而是降財報波動、減少過...

玉山推廣偏鄉閱讀

教育部16日舉行「第三屆圖書館事業貢獻獎」頒獎典禮，表揚16位對推動全國圖書館事業發展具卓越貢獻的得獎者。玉山文教基金會...

台彩銷售金額衝高

台灣彩券昨（17）日舉辦「2025年公益彩券績優經銷商表揚大會」，台灣彩券公司董事長黃志宜表示，三大原因帶動彩券年度銷售...

元大壽推美元保單

根據壽險公會統計，2025年前十月傳統型保單累計初年度保費收入已突破4,800億元，年增幅近24%，其中以美元利率變動型...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。