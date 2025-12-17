獨／保險局周五召壽險高層開會 匯率會計改制四重點曝光

據透露，金管會將由保險局長王麗惠出面，在本周五召集所有壽險公司的高層就「壽險業匯率會計制度調整」召開研商會議，其中，保險局所研提的「保險業財務報告編製準則」內容也提前曝光，除了同意採取「AC匯率攤銷法」衡量之外，並且提出了修正財報準則的方式，主要有四大重點，且將以明年1月1日起生效為目標。

這四大重點包括了：1、壽險業得對以攤銷後成本（AC）衡量的外幣金融資產，採行匯率評價變動按剩餘年限攤銷會計處理方式；2、壽險業用AC攤銷法列帳的債券，要依照距離到期日的期間，將匯兌差額逐券或逐筆依預期剩餘期間，按「直線法」攤銷認列為兌換損益 。

3、壽險公司所投資的債券到期的時候，尚未攤銷的部分要全數反應於當期損益中；4、未攤銷的累計未實現的兌換淨額，應該要帳列在其他的資產或者是其他負債的項下。

據了解，金管會之所以願意拍板定案，用AC的攤銷法來處理壽險業的債券投資對於匯兌損益的列帳問題，關鍵的原因也來自於會計研究發展基金會已經在12月9號正式的回函金管會，願意支持壽險業者用AC攤銷法來變更目前的會計處理原則。