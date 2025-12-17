快訊

【即時短評】老柯說沒空間 恰吉說有意見 賴卓還要蠻幹「不副署」？

六都任期最長！台南消防局長李明峯閃辭5天 晚間驚傳在旅館負傷送醫

獨／保險局周五召壽險高層開會 匯率會計改制四重點曝光

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
保險局周五召壽險高層開會匯率會計改制四重點曝光。圖／本報資料照片
保險局周五召壽險高層開會匯率會計改制四重點曝光。圖／本報資料照片

據透露，金管會將由保險局長王麗惠出面，在本周五召集所有壽險公司的高層就「壽險業匯率會計制度調整」召開研商會議，其中，保險局所研提的「保險業財務報告編製準則」內容也提前曝光，除了同意採取「AC匯率攤銷法」衡量之外，並且提出了修正財報準則的方式，主要有四大重點，且將以明年1月1日起生效為目標。

這四大重點包括了：1、壽險業得對以攤銷後成本（AC）衡量的外幣金融資產，採行匯率評價變動按剩餘年限攤銷會計處理方式；2、壽險業用AC攤銷法列帳的債券，要依照距離到期日的期間，將匯兌差額逐券或逐筆依預期剩餘期間，按「直線法」攤銷認列為兌換損益 。

3、壽險公司所投資的債券到期的時候，尚未攤銷的部分要全數反應於當期損益中；4、未攤銷的累計未實現的兌換淨額，應該要帳列在其他的資產或者是其他負債的項下。

據了解，金管會之所以願意拍板定案，用AC的攤銷法來處理壽險業的債券投資對於匯兌損益的列帳問題，關鍵的原因也來自於會計研究發展基金會已經在12月9號正式的回函金管會，願意支持壽險業者用AC攤銷法來變更目前的會計處理原則。

壽險業 金管會 保險

延伸閱讀

金管會要求年底須一次提存三成獲利至外價金…壽險業本月獲利 不太妙

12月增提稅前盈餘三成 業界：有助抵禦匯損

壽險2025年前11月新保費超越去年

壽險搶搭最後一班車大賣權值股 財報新制引爆拋售潮

相關新聞

金融業獨董提名 銀行局長童政彰：兩種情況將要求提名委員會說明

針對獨董任期問題，金管會銀行局長童政彰今日表示，除了延續獨董連任不宜超過3年的現行規定，金管會還將針對獨董已任滿二屆，以...

股匯齊跌 新台幣收31.526元創逾7個月新低

外資賣超台股並加速匯出，台灣股匯今天同步下跌，新台幣兌美元以31.5元開出，盤中最低觸及31.585元，收在31.526...

獨／保險局周五召壽險高層開會 匯率會計改制四重點曝光

據透露，金管會將由保險局長王麗惠出面，在本周五召集所有壽險公司的高層就「壽險業匯率會計制度調整」召開研商會議，其中，保險...

外幣放款衝史上最強 國銀獲利有撐了

據央行統計，10月底國銀外幣放款餘額6,922億元，月增892億元，改寫史上同期最強表現，年增三成，也一舉推升累計前十月...

誰最受益？壽險匯率會計改革 金管會四大目標揭密

立法院18日將召開壽險匯率會計制度調整公聽會。金管會提前釋出監理定調，改革不為修會計，而是降財報波動、減過度避險、提出永...

中信銀越南胡志明平陽辦事處、海防辦事處雙雙開業

中國信託銀行海外布局再添據點，繼本周一胡志明（平陽）辦事處開幕，周三海防辦事處亦正式開業，延伸現有南北越雙核心胡志明市分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。