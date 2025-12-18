快訊

亞洲資產管理中心傳出好消息 家族辦公室業務升溫

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心以來，隨著首波民營銀行進駐專區、相關法規與服務模式逐步到位，國內銀行家族辦公室業務明顯升溫，已有銀行資產管理規模破百億元，更樂觀看待明年客戶數可成長三倍，同時客群需求已從富豪專屬服務延伸到因應世代交替和全球布局

中國信託銀行指出，自推出家族辦公室服務以來，已吸引逾20組客戶啟動專案規劃，管理資產規模累計超過150億元。中信的家族辦公室從「事業、家族、社會、個人」四大面向出發，整合股權、不動產、金融資產、保險等關鍵資產，協助家族在財富、治理與傳承之間取得長期平衡。

台北富邦銀行指出，旗下家族辦公室採邀請制，門檻為可投資資產5億元以上，樂觀看待明年客戶數可望出現約三倍成長；國泰世華銀行指出，觀察到現階段客戶多為正面臨跨世代交替、接班、資產傳承關鍵期的高資產家族，需求已從單純投資績效，延伸至家族治理、企業傳承與資產配置的整體布局。

此外放眼國際，家族辦公室服務亦擴張至數位資產領域。幣安（Binance）VIP暨機構負責人陳潔指出，幣安今年推出的「Binance Prestige（幣安至臻）」即鎖定淨資產1,000萬美元以上超高淨值客戶、外部資產管理人及家族辦公室，提供客製化虛擬資產配置。她觀察到，相關財管服務的客群多為40歲以下的企業二代或加密幣市場原生世代。

