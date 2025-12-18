快訊

壽險匯率避險比率 降到最低點

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者黃于庭戴玉翔／綜合報導

台灣壽險業面臨避險成本和匯率波動雙重壓力，最近不僅將匯率避險降至有紀錄以來最低，又擴大外匯風險緩衝，大幅拉高外匯價格變動準備金，以提高承受潛在波動的能力；卻也可能提高重演新台幣5月急升的風險。

值得注意的是，儘管本月避險成本已降至近八年來低點，壽險公司仍繼續下修避險比率，同時擴大外價金，並尋求調整會計規則，以降低避險成本。

多家壽險業者表示，因外價金新制可加速累積準備金餘額以沖抵匯損，今年11月底外價金餘額較6月底增加一倍以上，避險比率有逐月降低趨勢，有業者降低到50%，也有50至55%區間，整體壽險業較金管會公布的10月避險比率58.6%應有進一步下滑。

目前有13家壽險業者適用外價金新制，固定提存比率和額外提存沖抵比率都較舊制提高許多，使得餘額累積倍速增長。今年截至6月底，六大壽險公司外價金餘額約2,000億元左右，金管會統計整體壽險業外價金餘額則為2,335億元。

截至11月底，六大壽險公司餘額增加到約4,131億元，其中國泰人壽和富邦人壽就分別達853億和1,111億元，南山人壽超過580億元，新壽也有近千億元水位，凱基人壽和台灣人壽則分別約380億和超過230億元；另外，三商美邦人壽日前法說會也提到11月底外價金餘額約358億元，整體壽險業推估應有近5,000億元，相當於五個月就翻了一倍以上。

壽險業者指出，美聯準會維持降息方向，台美利差逐步縮減，經常性避險成本預期持續改善。以目前情況看，市場普遍預期年底新台幣較年初升值趨勢明確，各公司會預先試算外價金水庫是否足以沖抵潛在匯損，若水位足夠，就不用花費太多避險成本，優先用水庫沖抵匯損，再配合部分避險工具避險。

不過，由於各家公司水庫規模不同，能承受升值幅度也不一樣。國壽日前指出，目前外價金餘額可以應對新台幣升值到28元的風險，中小型壽險公司可能可以應對台幣升值到29至30元不等。

