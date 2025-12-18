快訊

濃霧擾台南嘉義 吳德榮：今水氣增北東濕涼 周日「冬至」冷空氣南下

壽險匯率會計制改革 定調…金管會揭示四大監理目標

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
立法院財委會18日將召開壽險匯率會計制度調整公聽會。聯合報系資料照
立法院財委會今（18）日將召開壽險匯率會計制度調整公聽會。金管會提前釋出監理定調，改革不為修會計，而是降財報波動、減少過度避險、提出永續治理政策、將避險成本轉為資本等四大監理目標，壽險監理思維正悄然轉向。

金管會指出，依現行IAS 21（國際會計準則21號公報）規定，外幣資產須以即期匯率計價，兌換差額全數列入損益，易放大壽險業長期海外資產帳面波動，使壽險業「獲利暴起又暴落」，卻未真實反映實際經營。

金管會針對匯率避險會計制度最新報告
對此會計與實務專家已達共識，援引IAS 1可在充分揭露下，對以攤銷後成本（AC）衡量的海外債券，可改採分期攤銷方式處理，讓財報更貼近長期經營模式。

金管會揭示，匯率會計制度調整背後對應四大監理目標。一、是讓「財報回歸允當表達」，改採AC債券攤銷法後，可讓財報呈現更符合壽險業長期經營模式。

二、是「產業永續經營」。目前壽險業每年投入龐大成本避險，金管會希望藉此調整，減少過度避險支出。各業者須在財報及永續專章中揭露調整後的差異原因，並提出永續治理政策，讓投資人了解企業如何兼顧財務與永續經營。

三、是「避險策略須符合長期營運特性與實質風險規避」。金管會指出，目前壽險海外債避險比率高達六成，但多數僅為避免財報波動，並未實際兌回台幣，屬過度避險。

改革後，壽險業可採更彈性、符合現金流需求的合理避險策略，例如解除NDF避險，改以規避實質現金流風險，做合理避險。

四、也是最終目標，則是實質強化資本韌性。金管會擬引導業者將節省下來的避險成本，轉作外匯價格變動準備金或資本項下，厚實資本結構，提升面對市場波動的承受力，讓壽險業有更長遠經營底氣。

壽險圈認為，這次改革若順利實施，將降低壽險業短期帳面波動，釋放避險成本強化資本，可提升投資人對壽險長期經營的信心，有助壽險股價評價回歸基本面。

