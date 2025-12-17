合庫銀行忠孝東路新大樓都更案開工動土 建地上29層商辦大樓

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫金控旗下合庫銀行忠孝東路新大樓都市更新案，16日舉行開工動土典禮，合庫金控暨銀行董事長林衍茂(左十)、合庫金控總經理蘇佐政(左十一)、合庫銀行總經理王淑芳(左九)及合庫集團旗下各子公司首長及同仁合影。圖／合庫金控提供
合庫金控旗下合庫銀行忠孝東路新大樓都市更新案，16日舉行開工動土典禮，合庫金控暨銀行董事長林衍茂(左十)、合庫金控總經理蘇佐政(左十一)、合庫銀行總經理王淑芳(左九)及合庫集團旗下各子公司首長及同仁合影。圖／合庫金控提供

合庫金控（5880）旗下銀行子公司推動之台北市大安區仁愛段五小段480及480-2地號土地都市更新案，16日上午於都更基地現場，在集團旗下各子公司、協力廠商及當地里長等共同見證下，舉行開工動土典禮。本案更新後建物導入黃金級綠建築、銀級智慧建築、LEED金級認證及耐震係數提高到6級，以提升居住及營業之安全及品質，並透過臨路退縮留設人行道、防災動線規劃及擴大開放空間，提供友善宜居環境。

本案位於台北市忠孝東路四段，正對國父紀念館，緊鄰國父紀念館捷運站出口，後方與電視台大樓毗鄰，整體交通十分便捷且發展潛力良好。基地內原有大樓因屋況老舊，耐震能力不足、巷道狹窄停車困難，經評估決定以都市更新方式活化並逐步帶動周邊地區翻新市容、優化生活機能，且由集團旗下資產管理子公司擔任代理實施者，基地面積約544.5坪，全案已於2024年3月取得建造執照，未來將興建1棟地上29層、地下5層之商辦大樓，預計2030年底完工。

合庫金控希望藉由這項建設計畫，為城市注入新活力，未來將結合智慧建築、綠色節能與金融創新三大核心理念，打造一座兼具專業、舒適與永續價值的現代化地標。

都市更新 合庫金

延伸閱讀

高中學生等不到公車 北市「基隆路幹道」路線缺駕駛 路網不足恐加劇塞車

葉樹姍忠孝東路仆街重摔　玉鐲斷成三截「失而復得」感念人情溫暖

金唱片整理包／重新釋票時間、加開座位區、大巨蛋怎麼去資訊一次看

達麗屏東車站都更案簽約

相關新聞

台彩業績年年高 表揚經銷商

台灣彩券公司今年業績再創新高。台彩董事長黃志宜昨天表示，截至十二月十日，業績達到一六三四點三億元，今年業績應該可以達到一...

中信銀深耕越南 再添2據點

中國信託銀行海外布局再添據點，繼十五日胡志明（平陽）辦事處開幕，海防辦事處昨天也正式開業，延伸現有南北越雙核心胡志明市分...

獨／保險局19日召壽險高層開會 匯率會計改制四重點曝光

據透露，金管會將由保險局長王麗惠出面，在本周五召集所有壽險公司的高層就「壽險業匯率會計制度調整」召開研商會議，其中，保險...

外幣放款衝史上最強 國銀獲利有撐了

據央行統計，10月底國銀外幣放款餘額6,922億元，月增892億元，改寫史上同期最強表現，年增三成，也一舉推升累計前十月...

誰最受益？壽險匯率會計改革 金管會四大目標揭密

立法院18日將召開壽險匯率會計制度調整公聽會。金管會提前釋出監理定調，改革不為修會計，而是降財報波動、減過度避險、提出永...

股匯齊跌 新台幣收31.526元創逾7個月新低

外資賣超台股並加速匯出，台灣股匯今天同步下跌，新台幣兌美元以31.5元開出，盤中最低觸及31.585元，收在31.526...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。