玉山推廣偏鄉閱讀

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山文教基金會榮獲教育部「圖書館事業貢獻獎」，教育部政務次長劉國偉（左）頒發獎座予玉山文教基金會執行長許美麗（右）。玉山銀行／提供
玉山文教基金會榮獲教育部「圖書館事業貢獻獎」，教育部政務次長劉國偉（左）頒發獎座予玉山文教基金會執行長許美麗（右）。玉山銀行／提供

教育部16日舉行「第三屆圖書館事業貢獻獎」頒獎典禮，表揚16位對推動全國圖書館事業發展具卓越貢獻的得獎者。玉山文教基金會獲頒唯一團體組「特別貢獻獎」，肯定玉山多年推動玉山黃金種子計畫，於偏鄉小學打造玉山圖書館深耕閱讀環境的卓越成果。

玉山文教基金會執行長許美麗表示，感謝中華民國圖書館學會的推薦，看見玉山在圖書館事業推動上的努力。自2007年開始，為改善偏鄉小朋友的閱讀環境，玉山志工團隊積極前往學校訪談，實地了解當地學童的生活與地方特色後，決定與玉山志工基金會合力發起「玉山黃金種子計畫」，結合「玉山世界卡」卡友支持，架起M型社會兩端的橋樑，在台灣18個縣市及澎湖離島偏鄉小學興建玉山圖書館，逐步完成200所的目標，該成果深獲社會各界及玉山顧客的肯定。

玉山相信「閱讀，讓孩子有了夢想的翅膀。閱讀，也讓孩子有了改變未來的力量。」從嘉義縣雙溪國小啟動第一所玉山圖書館開始，基金會持續改善偏鄉圖書館的軟硬體設備與館藏內容，提供多元新書與溫馨舒適的閱讀空間，讓偏鄉學童不受地理限制，享有與都市學童同等的學習資源。同時，玉山圖書館也成為孩子們「第二個家」，許多學童放學後及假日齊聚圖書館，自主閱讀、相互交流，共同營造溫暖與希望的學習社區。

本次榮獲我國圖書館事業最高殊榮的獎項，對玉山而言是一種肯定，更是更多責任的開始。玉山將持續秉持「呵護未來、寶貝希望」的使命，以「一份愛可以牽引更多的愛」的精神，深耕偏鄉閱讀推廣，期望讓更多孩子有機會接受良好教育，讓閱讀成為改變命運的力量。未來，將整合資源並擴大服務範圍，攜手社會各界共創閱讀喜樂與社會共榮的美好願景。

