台灣彩券昨（17）日舉辦「2025年公益彩券績優經銷商表揚大會」，台灣彩券公司董事長黃志宜表示，三大原因帶動彩券年度銷售業績再創下新高，全年上看1,650億元，對明年樂觀期待，將穩健成長。

台灣彩券昨日共表揚157位電腦型與立即型彩券績優經銷商，黃志宜表示，今年已進入第五屆發行的第二年，全國彩券經銷商人數已突破7萬人；彩券年度銷售業績也再創下新高，截至今年12月10日，整體銷售業績達到1,634.3億元，第五屆公益彩券盈餘亦達到636.3億元。

財政部國庫署副署長林秀燕表示，彩券盈餘不僅提升經銷商收入，亦挹注國民年金、健保準備金，支持地方政府社會福利計畫，形成善的循環。林秀燕感謝中國信託銀行與台彩公司用心規劃發行，推出多元加碼方案刺激買氣。而第一線經銷商夥伴的辛勞付出是創造佳績的關鍵；當然，台彩為經銷商提供保險、宣達法規與專業知識，並輔導新進經銷商銷售技巧，讓經銷商無後顧之憂也是讓公益彩券市場穩健發展的推手。 期許大家共同努力，厚植社會福利財源。

「2025年公益彩券績優經銷商表揚大會」，今年分別在台北、台中、花蓮、及台東盛大舉辦四場宴席，加上外島地區共表揚157位績優經銷商代表，台北場昨日於「維多麗亞酒店」宴會廳舉行，黃志宜、副董事長金延華，以及總經理謝志宏均出席，肯定經銷商過去一年的卓越表現與付出。林秀燕與六大彩券工（公）協會代表亦蒞臨，共同見證績優經銷商的榮耀時刻。

黃志宜表示，2025年整體彩券銷售業績累計至12月10日達1,634.3億元，其中立即型彩券為860.8億元、電腦型彩券773.5億，三項數字均創下公益彩券有史以來的新高紀錄。黃志宜分析，今年電腦型彩券成長原因，一、春節加碼、二、威力彩和大樂透都有高頭獎，三、經銷商銷售技巧提升。而刮刮樂業績增長則是受惠於春節檔期推升整體買氣，產品發行節奏掌握精準，多元產品和行銷並行。

展望2026年，黃志宜強調，台彩憑藉19年經營經驗、對經銷售作教育訓練以及了解主管機關的需求，對明年樂觀期待，穩健成長。