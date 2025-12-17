外幣放款衝史上最強 國銀獲利有撐了

據央行統計，10月底國銀外幣放款餘額6,922億元，月增892億元，改寫史上同期最強表現，年增三成，也一舉推升累計前十月新增放款量至2,132億元，是去年同期的1.4倍。

銀行圈指出，企業9月底季底帳務調節結束後，第4季隨AI出口動能未歇，電子與資通信產業訂單回溫，帶動供應鏈資金與設備融資需求升溫，成為放款成長主力。

若以10月底匯率30.749元換算，外幣放款折合225.12億美元，單月增加10億美元，終結上月衰退，顯示放款回溫並非僅由匯率帶動，而是企業實質融資需求回籠。

相較之下，外幣存款動能則呈現「量增但趨緩」。據金管會統計，10月底外幣存款餘額回升至15兆1,139億元，睽違半年重返15兆元大關，月增1,958億元，並連四月成長。

累計前十月外幣存款轉為小幅正成長39.8億元，年增率1.6%，外幣存款「兆元俱樂部」仍由中信銀、北富銀、兆豐銀、玉山銀、臺銀及第一銀行居前六大，其中北富銀、玉山銀單月增幅均逾500億元，顯示法人資金仍具集中效應。

金管會指出，法人戶貨款入帳、企業資金調度需求及美元升值，是支撐10月存款續增的主要因素。

但若以美元原幣觀察，外幣存款僅增至4,915億美元，單月增加19億美元，增幅明顯收斂，顯示在降息趨勢下，存款吸引力正逐步下降，與放款端形成結構性對比。

銀行圈指出，10月外幣放款需求仍以出口導向企業為核心，受惠AI、雲端與高效能運算應用持續擴張，資通信與電子製造業帶動相關供應鏈資金需求穩健成長，使外幣放款不僅「回升」，更具產業支撐。

展望後市，2026年降息趨勢愈趨明朗，企業外幣借貸成本可望持續下滑。市場預期，在AI需求續航與放款結構改善下，國銀外幣放款動能仍具延續空間，有助銀行淨利收表現，穩定獲利。