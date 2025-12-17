快訊

參與台灣潛艦計畫…南韓2承包商被控洩密遭判刑 台船這樣說

搶親失敗？傳華納兄弟拒派拉蒙收購 認「條件不如Netflix」

外幣放款衝史上最強 國銀獲利有撐了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

據央行統計，10月底國銀外幣放款餘額6,922億元，月增892億元，改寫史上同期最強表現，年增三成，也一舉推升累計前十月新增放款量至2,132億元，是去年同期的1.4倍。

銀行圈指出，企業9月底季底帳務調節結束後，第4季隨AI出口動能未歇，電子與資通信產業訂單回溫，帶動供應鏈資金與設備融資需求升溫，成為放款成長主力。

若以10月底匯率30.749元換算，外幣放款折合225.12億美元，單月增加10億美元，終結上月衰退，顯示放款回溫並非僅由匯率帶動，而是企業實質融資需求回籠。

相較之下，外幣存款動能則呈現「量增但趨緩」。據金管會統計，10月底外幣存款餘額回升至15兆1,139億元，睽違半年重返15兆元大關，月增1,958億元，並連四月成長。

累計前十月外幣存款轉為小幅正成長39.8億元，年增率1.6%，外幣存款「兆元俱樂部」仍由中信銀、北富銀、兆豐銀、玉山銀、臺銀及第一銀行居前六大，其中北富銀、玉山銀單月增幅均逾500億元，顯示法人資金仍具集中效應。

金管會指出，法人戶貨款入帳、企業資金調度需求及美元升值，是支撐10月存款續增的主要因素。

但若以美元原幣觀察，外幣存款僅增至4,915億美元，單月增加19億美元，增幅明顯收斂，顯示在降息趨勢下，存款吸引力正逐步下降，與放款端形成結構性對比。

銀行圈指出，10月外幣放款需求仍以出口導向企業為核心，受惠AI、雲端與高效能運算應用持續擴張，資通信與電子製造業帶動相關供應鏈資金需求穩健成長，使外幣放款不僅「回升」，更具產業支撐。

展望後市，2026年降息趨勢愈趨明朗，企業外幣借貸成本可望持續下滑。市場預期，在AI需求續航與放款結構改善下，國銀外幣放款動能仍具延續空間，有助銀行淨利收表現，穩定獲利。

玉山銀 AI

延伸閱讀

降息點燃逃難潮！小摩從Fed狂撤3,500億美元 改投資「它」

降息後震盪加劇 操作策略 拿捏槓桿與風險控管

大型金控：美聯準會延後至明年三月降息可能性更高

公股銀投資鬆綁 靈活性大增

相關新聞

金融業獨董提名 銀行局長童政彰：兩種情況將要求提名委員會說明

針對獨董任期問題，金管會銀行局長童政彰今日表示，除了延續獨董連任不宜超過3年的現行規定，金管會還將針對獨董已任滿二屆，以...

股匯齊跌 新台幣收31.526元創逾7個月新低

外資賣超台股並加速匯出，台灣股匯今天同步下跌，新台幣兌美元以31.5元開出，盤中最低觸及31.585元，收在31.526...

中信銀越南胡志明平陽辦事處、海防辦事處雙雙開業

中國信託銀行海外布局再添據點，繼本周一胡志明（平陽）辦事處開幕，周三海防辦事處亦正式開業，延伸現有南北越雙核心胡志明市分...

立委喊話提高國營銀行年終、薪資待遇 莊翠雲：持續向人事總處爭取

臺灣銀行、土地銀行、輸出入銀行三家國營銀行，待遇普遍不如已民營化的泛公股銀行，立委李坤城17日呼籲財政部檢討待遇制度，財...

LINE Pay Money用戶 下周可望破200萬戶

LINE Pay在12月3日開通LINE Pay Money，對於最新使用戶數，LINE Pay董事長丁雄注今日在首度對...

LINE Pay Money 用戶數預估下周破200萬戶

台灣行動支付龍頭 LINEPAY（7722）17日舉辦首場「LINE PAY VISION DAY」。今年12月3日開通電子支付LINE Pay Money後，目前註冊用戶已逾170萬戶，預計下周將突破200萬戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。